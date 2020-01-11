الأرصاد تنبه من ضباب على عدة مناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق المدينة المنورة والباحة والشرقية ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح السبت.
وتشهد منطقة الباحة أيضاً حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح السبت.
ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة ونشاطاً في الرياح السطحية، وتشمل الحالة خليص ورابغ، وتبدأ الساعة الـ 00.20 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت.
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