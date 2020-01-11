بعد نفيها .. إيران تعترف بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن غير قصد بسبب خطأ بشري. وبث بياناً صادراً عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران أكدت فيه أن الطائرة المنكوبة التي قضى على متنها 176 فجر الأربعاء، حلقت قرب موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري وأُسقطت دون قصد نتيجة خطأ بشري.

كما أوضح الجيش الإيراني في بيانه أن القوات المعنية ظنّت أنّ البوينغ الأوكرانيّة “طائرة معادية”، مؤكداً أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك .