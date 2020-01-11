"شرط وحيد" يسقط قرار منع سفر كارلوس غصن

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كارلوس غصن

وفي الشهر الماضي فر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، وكان في انتظار محاكمة في تهم تربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، فيما ينفي غصن جميع الاتهامات.

وأثار فراره المثير التوتر بين اليابان ولبنان كونهما لا يرتبطان باتفاقية تسليم، في حين انتقد غصن النظام القضائي الياباني خلال مؤتمر صحفي استمر ساعتين، الأربعاء، مما دفع وزيرة العدل اليابانية لرد علني قوي ونادر.

وقال سرحان في بيان إنه التقى بالسفير الياباني لدى لبنان وأكد أهمية العلاقة بين البلدين.

وأضاف أيضا أن النيابة العامة سوف تستدعي كارول زوجة غصن للتحقيق معها عند وصول مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقها.

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وقال البيان إن كارول "سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها فور ورود نشرة الإنتربول".

وأصدر ممثلو الادعاء في طوكيو، الثلاثاء، أمر اعتقال بحق كارول بزعم شهادة زور مرتبطة باتهام زوجها بالاختلاس.

وقالت متحدثة باسم كارول إنها عادت طوعا إلى اليابان قبل 9 أشهر للرد على أسئلة ممثلي الادعاء ولم توجه لها اتهامات، وأضافت أن أمر الاعتقال "مثير للشفقة".