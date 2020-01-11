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عبر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، السبت، عن أسفه الشديد بعد إعلان القوات المسلحة الإيرانية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ.
وكتب ظريف بعد وقت قصير من نشر بيان القوات المسلحة، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «إنه يوم حزين. النتائج الأولية للتحقيق الداخلي للقوات المسلحة: خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأمريكية أدى إلى كارثة».
وأضاف: «نأسف بشدة ونقدم اعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللدولة المتضررة الأخرى».
وكانت رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية قالت، في بيان، إن «طائرة ركاب الخطوط الجوية الأوكرانية قد أصيبت عن غير قصد ودون قصد مما تسبب في مقتل مواطنين عزيزين وقتل عدد من الرعايا الأجانب».
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فرنسا تحذر من خطورة استمرار إيران بخرق الاتفاق النووي
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وأضافت أن «القوات المسلحة كانت على أعلى مستوى رداً على تهديدات الرئيس والقادة العسكريين الأمريكيين باستهداف عدد كبير من الأهداف في أراضي إيران الإسلامية في حالة حدوث زيادة غير مسبوقة في الحركة الجوية في المنطقة، مما زاد حساسية الدفاعات الجوية».
ولفت إلى أن «الرحلة رقم 2 من الخطوط الجوية الأوكرانية غادرت من مطار الخميني وكانت تحلق على مقربة من مركز عسكري حساس للحرس الثوري وهي على ارتفاع وشكل طائرة معادية، فتعرضت لقصف بطريق الخطأ، مما أسفر عن أسفها عن مقتل المواطنين الأعزاء وعدد من الرعايا الأجانب».
وتوعدت هيئة الأركان للجيش الإيراني، بإجراء تغييرات الكبيرة في العمليات التشغيلية في القوات المسلحة ستجعل من تكرار مثل هذه الحوادث غير ممكن.
وأشارت إلى أنه على الفور تم تقديم الجاني إلى المنظمة القضائية للقوات المسلحة للتعامل مع الأخطاء القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزير خارجية إيران بعد الاعتراف بإسقاطها الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.