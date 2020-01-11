دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الجيش الإيراني: اعتقدنا أن الطائرة الأوكرانية طائرة معادية

بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية، أعلن الجيش الإيراني، أن قواته اعتقدت أن الطائرة الأوكرانية طائرة معادية.

وذكر التليفزيون الإيراني الرسمي، نقلًا عن بيان عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطَّمت في إيران الأسبوع الماضي، أُسقطت عن «غير قصد بسبب خطأ بشري»، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176.

وقال التليفزيون الإيراني، إن «الطائرة الأوكرانية حلَّقت قُرب منطقة عسكرية حساسة، لافتًا إلى أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وحسب البيان، الذي صدر صباح اليوم السبت، ألقت طهران باللوم على «خطأ بشري» تسبب في سقوط الطائرة.

وتحطَّمت طائرة بوينج أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف، بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصًا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرًا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.