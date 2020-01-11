شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السلطان قابوس.. سير حركة العمليات بشكل طبيعى فى مطار مسقط الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مطارات عمان، عن سير العمليات بشكل طبيعى فى مطار مسقط الدولى، عقب الإعلان عن وفاة سلطان البلاد السلطان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، وبعد رحلة مع المرض.

وقالت مطارات عمان، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "نود التنبيه بأن العمليات فى المطار مستمرة بشكل طبيعى لهذا اليوم السبت 11 يناير 2020 وفى حالة وجود أى مستجدات فسوف يتم موافاتكم به عبر موقع مطارات عمان الإلكترونى وعلى قنواتنا الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعى".

وأعلن ديوان البلاط السلطانى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، ودعا مجلس الدفاع فى السلطنة العائلة الحاكمة لاختيار خليفته فى ولاية الحكم، كما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسى للدولة.

ونصت المادة الخامسة بالدستور العمانى على أن "نظام الحكم سلطانى وراثى فى الذكور من ذرية السيد تركـى بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عُمانيين مسلمين"

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من جانبها أعلنت صحيفة الوطن العمانية، إن هيثم بن طارق آل سعيد، أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة.

بدورها وصفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى عُمان السلطان قابوس بن سعيد، بأحد أعظم القادة فى العالم، لافتة إلى أنه سيفتقد من قبل محبيه وأصدقائه، معبرة عن تعازيها للشعب العمانى.

جاء ذلك فى تغريده نشرتها السفارة الأمريكية فى مسقط على صفحتها بتويتر، وقالت فيها: "صاحب الجلالة السلطان قابوس لن يفتقده الشعب العمانى فحسب، بل سيفتقده كل أصدقائه ومحبيه حول العالم ومنهم أصدقائه فى الولايات المتحدة الأمريكية. نقدم خالص التعازى والمواساة إلى أسرة جلالة السلطان وشعب سلطنة عمان الصديق".

لقد شعرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببالغ الحزن لنبأ وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمه الله. لقد فقدنا أحد أهم قادة العالم - قائد ملهم لنهضة وتطور عمان خلال نصف قرن. قيادته الحكيمة نبعت من إخلاصه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لوطنه.

ووصفت السفارة السلطان قابوس فى تغريده منفصلة بأنه "قائد ملهم" ومسؤول عن الازدهار فى عُمان على مدى نصف القرن الماضى.