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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجهات غريبة لفقدان الوزن في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا قائمة باتجاهات النظام الغذائي الغريبة التي يتوقع انتشارها في العام الجديد.
حمية طعام الطفل
الفكرة الأساسية لهذا النظام الغذائي هو أن تكون السعرات الحرارية منخفضة. يستبدل الناس وجباتهم بأغذية الأطفال أو يستخدمونها وجبة خفيفة.
حمية العصائر
تتألف هذه الحمية من عصائر الخضار والفواكه، ويمكن أن تكون مفيدة لتخفيض السعرات الحرارية المستهلكة، وبالتالي، تخفيض الوزن.
تناول الطعام أمام المرآة
يعتمد هذا التوجه على مراقبة كمية الطعام بتناول الوجبات أمام المرآة، لاستهلاك كميات أقل من الطعام.
الطعام في طبق أزرق داكن
يعتقد الكثيرون أن اللون الأزرق الداكن يساعد على تخفيف الشهية، لأن حجم الوجبة يبدو أكبر في طبق داكن.
تناول الأطعمة النيئة
تشمل حمية الأطعمة النيئة، استهلاك الأطعمة النباتية النيئة.
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