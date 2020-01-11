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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: مرض نفسي خطير من أسبابه تعرض الطفل للتحرش والإهمال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال د. بيرجر دولتس إن اضطراب الشخصية الحدي (Borderline personality disorder) هو اضطراب نفسي معقد وخطير يُعيق المريض عن ممارسة حياته الشخصية والوظيفية بشكل طبيعي.
وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الإصابة باضطراب الشخصية الحدي تحدث غالبا في سن المراهقة، ويرجح الأطباء أن الاضطراب يرجع إلى التعرض لصدمة نفسية في مرحلة الطفولة كالتحرش الجنسي وسوء المعاملة والإهمال.
وتتمثل الأعراض في الاندفاعية وعدم الاتزان في التعبير عن المشاعر وكذلك عدم الاتزان بشأن صورة الذات وفي العلاقات مع الآخرين والتغيرات المزاجية السريعة، بالإضافة إلى مشاعر الخوف والقلق.
قال د. بيرجر دولتس إن اضطراب الشخصية الحدي (Borderline personality disorder) هو اضطراب نفسي معقد وخطير يُعيق المريض عن ممارسة حياته الشخصية والوظيفية بشكل طبيعي.
وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الإصابة باضطراب الشخصية الحدي تحدث غالبا في سن المراهقة، ويرجح الأطباء أن الاضطراب يرجع إلى التعرض لصدمة نفسية في مرحلة الطفولة كالتحرش الجنسي وسوء المعاملة والإهمال.
وتتمثل الأعراض في الاندفاعية وعدم الاتزان في التعبير عن المشاعر وكذلك عدم الاتزان بشأن صورة الذات وفي العلاقات مع الآخرين والتغيرات المزاجية السريعة، بالإضافة إلى مشاعر الخوف والقلق.
ويمهد اضطراب الشخصية الحدي الطريق للإصابة بالاكتئاب ومحاولة إيذاء النفس والانتحار.
لذا يجب استشارة طبيب نفسي على وجه السرعة للخضوع للعلاج النفسي كالعلاج السلوكي، مع إمكانية اللجوء للأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان.
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