باحثون: مرض نفسي خطير من أسبابه تعرض الطفل للتحرش والإهمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال د. بيرجر دولتس إن اضطراب ‫الشخصية الحدي (Borderline personality disorder) هو اضطراب نفسي معقد ‫وخطير يُعيق المريض عن ممارسة حياته الشخصية والوظيفية بشكل طبيعي.



‫وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الإصابة باضطراب الشخصية الحدي تحدث ‫غالبا في سن المراهقة، ويرجح الأطباء أن الاضطراب يرجع إلى التعرض لصدمة ‫نفسية في مرحلة الطفولة كالتحرش الجنسي وسوء المعاملة والإهمال.

‫‫وتتمثل الأعراض في الاندفاعية وعدم الاتزان في ‫التعبير عن المشاعر وكذلك عدم الاتزان بشأن صورة الذات وفي العلاقات مع ‫الآخرين والتغيرات المزاجية السريعة، بالإضافة إلى مشاعر الخوف والقلق.

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قال د. بيرجر دولتس إن اضطراب ‫الشخصية الحدي (Borderline personality disorder) هو اضطراب نفسي معقد ‫وخطير يُعيق المريض عن ممارسة حياته الشخصية والوظيفية بشكل طبيعي.

‫وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الإصابة باضطراب الشخصية الحدي تحدث ‫غالبا في سن المراهقة، ويرجح الأطباء أن الاضطراب يرجع إلى التعرض لصدمة ‫نفسية في مرحلة الطفولة كالتحرش الجنسي وسوء المعاملة والإهمال.

‫‫وتتمثل الأعراض في الاندفاعية وعدم الاتزان في ‫التعبير عن المشاعر وكذلك عدم الاتزان بشأن صورة الذات وفي العلاقات مع ‫الآخرين والتغيرات المزاجية السريعة، بالإضافة إلى مشاعر الخوف والقلق.

ويمهد اضطراب الشخصية الحدي الطريق للإصابة بالاكتئاب ومحاولة إيذاء ‫النفس والانتحار.

‫لذا يجب استشارة طبيب نفسي على وجه السرعة للخضوع للعلاج النفسي كالعلاج ‫السلوكي، مع إمكانية اللجوء للأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان.