اليابان تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية أمر زير الدفاع الياباني تارو كونو، الجمعة، بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز "بي-3 سي" في الشرق الأوسط، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان. وقال كونو للصحفيين، إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان السبت، وتبدآن عملياتهما في 20 يناير. وأضاف المسؤول الياباني أن المدمرة ستغادر البلاد متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر، حسبما نقلت "رويترز". شاهد بالصور: الحرب العالمية الثانية في أقوى الصور شاهد أيضاً من بي بي سي: خامنئي يبكي وابنة سليماني تهدد ترامب انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي بالفيديو: محتجون يستهدفون السفارة الأمريكية في بغداد السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد تتعرض لاستهداف محتجين غاضبين من ضربات جوية أمريكية أخيرة على جماعة عراقية مسلحة تدعمها إيران. بي بي سي

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