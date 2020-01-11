اليابان تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

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وقال كونو للصحفيين، إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان السبت، وتبدآن عملياتهما في 20 يناير.
وأضاف المسؤول الياباني أن المدمرة ستغادر البلاد متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر، حسبما نقلت "رويترز".
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خامنئي يبكي وابنة سليماني تهدد ترامب
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وكان يتعين على كونو إصدار أمر خاص لنشر القوات، للسماح لها باستخدام الأسلحة، لحماية السفن المعرضة للخطر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.