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اليابان تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

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مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية أمر زير الدفاع الياباني تارو كونو، الجمعة، بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز "بي-3 سي" في الشرق الأوسط، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

وقال كونو للصحفيين، إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان السبت، وتبدآن عملياتهما في 20 يناير.

وأضاف المسؤول الياباني أن المدمرة ستغادر البلاد متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر، حسبما نقلت "رويترز".

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German railroad low loaders with brand new tanks on the way to the front. 1943

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وكان يتعين على كونو إصدار أمر خاص لنشر القوات، للسماح لها باستخدام الأسلحة، لحماية السفن المعرضة للخطر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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