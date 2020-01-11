- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
وأسفر اصطدام الناقلة الروسية "غلارد 2" مع قارب الصيد التركي "دورسون علي جوشكون"، قبالة كيليوس المطلة على البحر الأسود، عن فقدان 3 من أفراد القارب، بينما تم إنقاذ 3 آخرين.
وكانت الناقلة الروسية "غلارد 2" في طريقها من روستوف، على نهر الدون في روسيا، إلى أزمير، في غرب تركيا، وفقا لتتبع حركة المرور البحرية.
أخبار ذات صلة
وتم تصنيف الناقلة "غلارد 2" على أنها ناقلة نفط ومواد كيميائية، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
شاهد ايضًا: لقطات مؤثرة من حرب العراق
وقال مكتب الحاكم على تويتر إن الضباب الكثيف أدى إلى إغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول.
يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، اصطدمت سفينة بضائع بالشاطئ في مضيق البوسفور، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي المزدحم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية.
شاهد ايضًا: تركيا وروسيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا مع احتدام الصراع
مقدم من رويترز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
رئيس جنوب السودان يعلن اتفاقه مع مشار على تشكيل حكومة وحدة وطنية
قال رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار إنهما توصلا لاتفاق يوم الثلاثاء على تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى إذا فشلا في حل جميع خلافاتهما قبل مهلة جديدة اتفقا عليها لتشكيل الحكومة.Reuters
-
الجيش اللبناني يشتبك مع أنصار حزب الله وحركة أمل في بيروت
أطلقت قوات الجيش اللبناني الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار لجماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين حاولوا اقتحام ميدان في بيروت ردا على تسجيل مصور يسيء إلى شخصيات شيعية.Reuters
-
نتنياهو يقول إن البرازيل تعهدت بنقل سفارتها إلى القدس في 2020
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نجل رئيس البرازيل أكد له أن بلاده ستتبع خطى الولايات المتحدة وتنقل سفارتها إلى القدس العام المقبل.
AdvertisementsReuters
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
تركيا وروسيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا مع احتدام الصراع
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وذكرت قناة "سي.إن.إن ترك" وشهود عيان أن السلطات التركية أغلقت مضيق البوسفور المزدحم، الذي يمر عبر أكبر مدينة تركية.
كانت هذه تفاصيل خبر فقدان 3 أشخاص بغرق قارب صيد تركي اصطدم بناقلة روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.