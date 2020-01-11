ترامب: إيران كانت تخطط لشن هجمات على 4 سفارات أمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان يخطط لشن هجمات على أربع سفارات أمريكية.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أكد ترامب أنه يعتقد أن "إيران كانت ستستهدف أربع سفارات أمريكية من ضمنها سفارتنا في بغداد".

وقتلت الولايات المتحدة سليماني بواسطة طائرة مسيرة قصفت سيارته في العراق الأسبوع الماضي بأمر من ترامب.

وكان سليماني (62 عاما) مهندس العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط حيث عمل على حماية وتعزيز نفوذ إيران في المنطقة.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء إعلانه فرض عقوبات جديدة على إيران "كانت لدينا معلومات محددة عن تهديد وشيك تضمنت هجمات على السفارات الأمريكية".

واتهم كل من ترامب وبومبيو قاسم سليماني بالمسؤولية عن مقتل الآلاف.

جاءت أول تعليقات ترامب على الموضوع أثناء حدث بيئي أقيم في البيت الأبيض الخميس، حيث أخبر الصحافيين أنه أمر بالهجوم على سليماني لأن إيران كانت "تنوي تفجير سفارتنا".

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مضيفا "من الواضح" أن المتظاهرين الذين هاجموا السفارة الأمريكية في بغداد قبل أيام من وفاة سليماني كانوا مدفوعين من قبل إيران.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه واشنطن طلبا عراقيا بالإعداد لسحب قواتها من البلاد وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها عدم خوض أي نقاشات حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق لأن وجودها "أمر مناسب".

و أضاف البيان "ثمة حاجة للحوار بين الحكومتين الأمريكية والعراقية ليس فيما يتعلق بالأمن فحسب لكن بشأن شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية".

وقالت الوزارة في وقت لاحق إن بومبيو ناقش إمكانية توسيع وجود حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في العراق مع نظيره الكندي.

وجاء ذلك ردا على بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال فيه إنه قدم طلبا خلال اتصال أجراه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس بالبدء في الإعداد لسحب القوات الأمريكية من العراق تجاوبا مع تصويت البرلمان العراقي الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن عبد المهدي طلب من بومبيو "إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات لتطبيق قرار البرلمان العراقي بالانسحاب الآمن للقوات الأمريكية من العراق".