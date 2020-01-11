واشنطن استهدفت ضابطا إيرانيا في اليمن.. لكنها فشلت

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab أرشيفية لطائرة مُسيرة أميركية

وأوضحت الصحيفة أن الغارة الجوية الفاشلة في اليمن كانت موجهة ضد عبد الرضا شهلاي المسؤول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومنظم تمويل الميليشيات الحوثية، التي تدعمها إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن الضربة نُفذت في نفس اليوم الذي قتلت فيه الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة في بغداد.

وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق بشأن الضربة الفاشلة في اليمن، والتي تحدثت عنها أول مرة صحيفة واشنطن بوست.

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وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريش: "لا تعلق وزارة الدفاع على عمليات مزعومة في المنطقة".

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن عبد الرضا شهلاي يتمركز في اليمن واتهمته بأن له "تاريخا طويلا من استهداف الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة عالميا" بما في ذلك قتل قوات من التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

واتهمت الولايات المتحدة شهلاي بتنسيق مؤامرة فاشلة في 2011 لاغتيال سفير السعودية لديها في مقهى بواشنطن.