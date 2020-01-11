شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينعى قابوس بن سعيد: رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد أمس الجمعة.

وكتب حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة ... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه".

وأضاف: "تعازينا لإخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية... تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية".

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وكان ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما أعلن الديوان السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.