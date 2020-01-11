عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Mate 30 Pro.. هواوي تهدي للعالم أفضل هاتف 5G من الإمارات

السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن طرح هاتفها Mate 30 Pro 5G للمستهلكين في الإمارات خلال فعالية خاصة في دبي.



ويتمتع الهاتف بقدرات هائلة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ما يجعله واحداً من هواتف الجيل الخامس الفريدة من نوعها القادرة على دعم وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته.

وبفضل تصميمه الأيقوني وكاميرته الرئيسية الثنائية التي تأتي بدقة 40 ميجابكسل وبطاريته الكبيرة طويلة العمر ومزاياه الأمنية القوية، يستحق HUAWEI Mate 30 Pro 5G حمل لقب ملك الهواتف الذكية من الجيل الخامس. وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يجمع هاتف Mate 30 Pro 5G بين أفضل ما توصلت إليه هندسة الهواتف الذكية وابتكارات شبكات الجيل الخامس 5G في جهاز واحد مذهل من حيث الأداء القوي والتصميم".

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وتابع: "يتيح معالج Kirin 990 5G للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، بالإضافة إلى التصميم الخلاب ونظام التصوير بكاميرا سينمائية فائقة بدقة 40 ميجابكسل بمستشعر الصورة سوبر سينسنج Camera SuperSensing Cine ليمهدا الطريق بنجاح للدخول في حقبة جديدة قائمة على شبكات الجيل الخامس".

يدعم هذا الهاتف الرائد شريحتي SIM “من الجيلين 5G+4G” بحيث تدعم إحداهما شبكات الجيل الخامس وتدعم الأخرى شبكات الجيل الرابع، ويُمكن إجراء المكالمات باستخدام إحدى الشريحتين بينما تقوم الشريحة الثانية باستقبال المكالمات والاتصال بالإنترنت في الوقت ذاته.

وبفضل تفوق النسخة المحدثة EMUI 10 من هواوي، يمهد هاتف Mate 30 Pro 5G الطريق لثورة في قطاع الشاشات العاملة باللمس، لا سيما أنه يدعم خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Gesture Control، والتي تتيح للمستخدمين إنجاز المهام والتفاعل مع الشاشة دون لمسها، ما يوفر وضع تشغيل اختياري إلى جانب اللمس.

ويأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G الجديد دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

يبدأ الطلب المسبق من 15/01/2020 حتى 23/01/2020 حيث يمكنكم الحصول على الهاتف الذي يأتي مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت مقابل 3899 درهم إماراتي، وسيحصل المستخدم على جهاز تثبيت الهاتف المحمول القابل للطي Osmo Mobile 3 وشاحن سيارة لاسلكي Supercharge وضمان لمدة سنتين مع كل طلب مسبق للهاتف.