دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية حاكم مصرف لبنان يحسم الجدل حول «إفلاس المصارف»

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسًا، وإن الودائع آمنة، لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة.

وفي حديث إلى تلفزيون (إم تي في) أدلى به «سلامة» بأول تصريحات مطولة منذ قرابة شهرين، أكد أن «العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرًا سهلًا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي».

ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر، في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة في البلاد، أخفق لبنان في تشكيل حكومة جديدة أو دفع الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم خارجي.

وتعهّد المانحون الأجانب بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في لبنان عام 2018، لكنهم علّقوا ذلك على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أجّلتها بيروت منذ فترة طويلة وأخفقت أحيانًا في تنفيذها، بحسب «رويترز».

شاهد ايضًا: أبرز صور مظاهرات لبنان

وقال «سلامة»، إن التمويل قد يأتي من هؤلاء المانحين الأجانب ودول الخليج العربية، وإن التواصل مع صندوق النقد الدولي يقتصر حتى الآن على الدعم الفني.

وتابع قائلًا، إن الدولة اللبنانية لم تجرِ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمعرفة الشروط التي سيضعها.

وسعيًا لطمأنة المودعين الذين تضرروا من القيود الصارمة على رأس المال منذ تفجر الاحتجاجات، قال سلامة إن المصرف المركزي لديه سيولة حجمها 31 مليار دولار، وإنه مستعدّ للتدخل لتأمين السيولة المطلوبة لدى المصارف.

وأضاف: «الطلب على العملة الورقية مرتفع جدًّا، ومصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف، والمصارف تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التي تراها مناسبة».

شاهد ايضًا: لبنان.. الخلافات مستمرة بشأن تشكيلة الحكومة

مقدم من سكاي نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. حدث عالمي لصيانة التراث تستمر فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ4. ويستقطب المهرجان الأضخم من نوعه والذي يقام في محافظة رماح بالسعودية كل عام محبي الإبل وعشاق سباقات الهجن من مختلف الدول الخليجية والعربية. سكاي نيوز عربية

مفاوضات سد النهضة تفشل في التوصل إلى اتفاق أعلنت وزارة الري المصرية فشل كلّ من مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى توافق بشأن سد النهضة، وذلك عقب مفاوضات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. سكاي نيوز عربية

حراك دبلوماسي في الجزائر وتونس بشأن الأزمة الليبية شهدت الجزائر وتونس حراكا دبلوماسيا لحل الأزمة الليبية وسط إجماع على رفض التدخل الأجنبي. وأكد الرئيس الجزائري خلال لقائه وزير الخارجية المصري رفضه أن يكون الدم الليبي ثمنا لحماية مصالح أجنبية في المنطقة. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO لبنان.. الخلافات مستمرة بشأن تشكيلة الحكومة سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ومضى قائلًا: «الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة، والمركزي حاضر لتأمين السيولة للمصارف».

وقال: «ما في انهيار.. اليوم البنك المركزي أعلن بشكل واضح أننا نحن سنلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا أمر استثنائي أن نلبي أيضًا بالدولار، أكيد اشترطنا أن الدولار الذي نعطيه للمصارف لا يجري تحويله إلى الخارج، وإلا يصبح احتياطي مصرف لبنان كله بالبنوك الخارجية، هذا الأمر يجعلنا نؤكّد أنه ليس هناك إفلاس لأي مصرف».

اقرأ أيضًا:

القضاء اللبناني يمنع كارلوس غصن من السفر.. ومصدر: يواجه تهمتين

الإنتربول يصدر «النشرة الحمراء» ويطالب لبنان باعتقال كارلوس غصن

حاكم مصرف لبنان عن مصير الليرة: ما حدا بيعرف