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مدير المكتب الخاص لولى العهد السعودى يعلق على وفاة سلطان عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نعى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، ، اليوم السبت، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان. 

 

وقال العسكري في تغريدة على موقع "تويتر": "رحم الله السلطان قابوس بن سعيد وأجزل له المثوبة والمغفرة".. 

 

وأضاف: "خدم بلاده وشعبه وأشقائه في الخليج بمحبة وعطاء. وأحسن الله عزاء إخواننا في سلطنة عمان وعظم أجرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون". 

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وكان ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

 

كما أعلن الديوان السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة. 

 

​وحكم السلطان قابوس (79 عاما) الدولة الخليجية منذ توليه السلطة في عام 1970 ،ولم يكن لدى قابوس أطفال ولم يعين خليفة له علانية.

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