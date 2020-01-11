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ننشر صور آخر ظهور للسلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلاط السلطانى، قبل قليل وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأكدت أن مراسم الجنازة تقام اليوم السبت.

ويننشر الخليج 365 صورا من آخر ظهور للسطان قابوس بن سعيد قبل وفاته.

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آخر ظهور للسطان قابوس قبل وفاته

 

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آخر صور السلطان قابوس قبل وفاته

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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