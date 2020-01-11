شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور آخر ظهور للسلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلاط السلطانى، قبل قليل وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأكدت أن مراسم الجنازة تقام اليوم السبت.

ويننشر الخليج 365 صورا من آخر ظهور للسطان قابوس بن سعيد قبل وفاته.





السلطان قابوس بن سعيد





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آخر ظهور للسطان قابوس قبل وفاته