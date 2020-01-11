وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد دون تسمية وريث للعرش

مسقط/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، فجر السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن 79 عاما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وقابوس بن سعيد، من مواليد 18 نوفمبر/ تشرين ثان 1940، وهو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين إذ يتربع منذ نحو 49 عاما عليه بعد تسلمه مقاليد العرش في 23 يوليو/ تموز 1970.

ويعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يسمِّ وريثًا للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء.

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