عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جونو.. ميكروويف معكوس لتبريد المشروبات في دقائق

السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت إحدى الشركات الأمريكية خلال معرض الإلكترونيات (CES) في لاس فيجاس، عن جهاز ميكروويف معكوس، أطلقت عليه اسم "جونو Juno"، يحتاج عدة دقائق فقط لتبريد المشروبات.



ويستخدم جهاز الميكروويف المعكوس "جونو"، تكنولوجيا الطاقة الحرارية لتبريد المشروبات بسرعة، سواء كانت زجاجة عصير أو قهوة ساخنة، إذ توضع السوائل المراد تبريدها داخل الجهاز ثم يتم ضبطه على درجة الحرارة المناسبة.

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وبعكس الثلاجات والمبردات الكبيرة، التي تأخذ وقتا طويلا نسبيا لتبريد المشروبات، ينجح جهاز "جونو" الجديد خلال 3 دقائق فقط إلى درجة الحرارة المطلوبة، حين يتحول ضوء الجهاز الأحمر إلى اللون الأزرق.

وقالت شركة ماتريكس، المصممة للجهاز: "يمكن أن يفعل (جونو) أكثر من مجرد تبريد زجاجة العصير، بل يمكنه تبريد القهوة الساخنة، وتحويل الشاي الساخن إلى شاي مثلج، وتبريد زجاجات المياه الغازية في ثوان"، وفق ما نقله موقع "TechStartups.com" التقني.

وتستضيف مدينة لاس فيجاس الأمريكية على مدار أسبوع سنويا، معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) وتتنافس كبار شركات التكنولوجيا لتقديم لمحة عن أبرز التقنيات المستقبلية التي بصدد إنتاجها.

وانطلق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لأول مرة في 1967 بنيويورك، وكان عدد الحضور وقتها 17500 وأكثر من 100 شركة عارضة ولاقى نجاحا كبيرا.