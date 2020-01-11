شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الحبيب الجملى تفشل فى الحصول على ثقة نواب البرلمان التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فشلت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الليلة، في الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب التونسي، الذي صوت بـ 134 صوتا ضد منح الثقة لهذه الحكومة المقترحة.

ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسي أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، ولذلك لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.

ووفقا للدستور التونسي يجري الرئيس التونسي قيس سعيد خلال عشرة أيام، مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف "الشخصية الأقدر" من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

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