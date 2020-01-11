شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: الجيش الأمريكى فشل فى اغتيال قائد بفيلق القدس باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكى نفّذ مهمة سرية أخرى فى اليمن لقتل القيادى بفيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى عبد الرضا شهلائي، فى نفس اليوم الذى نفّذ فيه اغتيال قائد الفليق قاسم سليمانى فى ضربة صاروخية قرب مطار بغداد، الأسبوع الماضي، لكن عملية اليمن باءت بالفشل.

ونقلت الصحيفة عن المسئولين- لم تكشف هوياتهم- أن الضربة "لم تؤد إلى مقتل شهلائي" الممول والقائد البارز بفيلق القدس والذى ينشط فى اليمن، لافتة إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية باليمن تُحاط بغطاء من السرية، كما لا تزال العملية التى استهدفت شهلائى سرية للغاية، وهو ما حال دون كشف العديد من المسئولين عن تفاصيل متعلقة بالهجوم أكثر من كونه قد فشل، حسب ما نشرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن مسئولون فى البنتاجون وفلوريدا كانوا يتابعون هجومى العراق واليمن، وناقشا الإعلان عنهم معا إذا نجح كلاهاما، وقال مسئول بارز إنه جرى منح الإذن بتنفيذ الهجومين فى نفس الليلة، لكن لم تعلن واشنطن عن عملية اليمن لأنها لم تجرى وفق الخطة.. ولم يستبعد المسئول أن يتم اغتيال شهلائى لاحقا، رغم إبداء كل من واشنطن وطهران رغبتيهما فى عدم تصعيد الأزمة.

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وقُتل قاسم سليماني- الذى كان يعد ثانى أقوى قائد فى إيران- وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة مليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة الماضي، مع مرافقين لهم، فى ضربة صاروخية أمريكية استهدفت سيارتين كانتا تقلهما قرب مطار بغداد الدولي. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن استهداف الجنرال الإيرانى كان عملا "دفاعيا"، فيما ردّت إيران، بالتحلل من التزاماتها المتعلقة بتقييد تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي، واستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين فى عين الأسد وإربيل، تضمان قوات أمريكية، دون إيقاع أية خسائر فى صفوف الجيش الأمريكي.

ورأت "واشنطن بوست" أن العملية الأمريكية الفاشلة باليمن تشير إلى أن قتل ترامب لسليمانى كان جزءا من عملية أوسع من التى جرى الحديث عنها، مؤكدة أن ذلك يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المهمة معنية بشلّ قيادة فيلق القدس أم فقط لمنع هجوم وشيك الى الأمريكيين كما أُعلن بالأساس.