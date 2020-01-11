باكستان والبحرين تبحثان الوضع الإقليمي وآثار التوتر المتصاعد

المنامة/ الخليج 365
بحثت باكستان والبحرين، مساء الجمعة، الوضع الأمني الإقليمي والآثار المترتبة على التوترات المتصاعدة في المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وفق وكالتي أنباء البلدين الرسميتين.
وبحث الجانبان "التوترات في الشرق الأوسط، والوضع الأمني الإقليمي، الآثار المترتبة على التوتر المتصاعد في المنطقة".
واتفق الطرفان على بذل الجهود المشتركة لتهدئة التوترات وتعزيز السلام في المنطقة.
وأكد وزيرا الخارجية الباكستاني والبحريني "على أهمية أمن واستقرار المنطقة من خلال العمل على التهدئة وعدم التصعيد، ضمانًا للأمن الإقليمي والدولي"، حسب المصدرين ذاتهما.
وتشهد المنطقة توترا تصاعد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، فجر الأربعاء، ردًا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.
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