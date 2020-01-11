شرطة عسير تُطيح بلصوص الجوالات

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صحيفة الخليج الالكترونية
أطاحت شرطة منطقة عسير بثلاثة لصوص سرقوا جوالات من متاجر لبيع الهواتف المحمولة بخميس مشيط.
وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة لتداول مقاطع عملية السرقة في مواقع التواصل، فقد باشرت شرطة خميس مشيط يوم الأربعاء الماضي ثلاثة بلاغات عن الجريمة.
وأبان أنه تم القبض على مرتكبيها وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت كاميرات المراقبة المثبتة داخل أحد المحال وثقت دخول شخصين ملثمين إلى المتجر، والاستيلاء على الأجهزة الموجودة.
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