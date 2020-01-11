الصراعات التجارية حرب تكنولوجية باردة ولا خوف من ركود وشيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: عبير أبو شمالة

استبعد سامي شعار، كبير الاقتصاديين لدى بنك «لومبارد أودييه»، أن يواجه الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي حالة ركود في الفترة المقبلة، وإن مال إلى توقع تباطؤ جدي في مستويات نمو الاقتصاد العالمي على خلفية العديد من العوامل، ولعل أبرزها التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وإن هدأت وطأته واتجه البلدان إلى التصالح في الآونة الأخيرة.

وصف سامي شعار الصراعات التجارية بالحرب التكنولوجية الباردة، قائلاً إن تأثيراتها ستكون مؤلمة لجميع الأطراف، فليس من ورائها مكاسب لأي من أطراف الصراع، بل وسيكون انعكاسها سلبياً على الجميع وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال إن السبب الحقيقي وراء النزاعات هو رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على صدارتها كأكبر اقتصاد عالمي، وعلى ريادتها للتكنولوجيا المتقدمة والحد من توسع الاقتصاد الصيني.

وتوقع في حوار مع ”الخليج 365” أن يبقى الصراع دائراً وإن أخذ أشكالاً مختلفة، ودخل في مراحل تصعيد وتخفيف، ولفت إلى أن الصراع ليس بالجديد وليس مرتبطاً بالإدارة الأمريكية الحالية، وإنما هو قائم منذ وقت طويل من خلال استثناء الصين من اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة، لكن الحرب هذه المرة هي حرب تعرفة جمركية. وقال إن الولايات المتحدة طالما اعتمدت التدابير الصارمة أو القاسية في صراعاتها على مر التاريخ مع روسيا واليابان.

وعلى الرغم من كل التطورات على الساحة العالمية، والمخاوف من التوتر التجاري وتأثيراته الصعبة على حركة التجارة العالمية فإن شعار يستبعد وقوع الاقتصاد العالمي في ركود، وأرجع السبب في ذلك إلى أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يحقق النمو، فمتوقع أن يصل نموه إلى 2%. كما أن المؤشرات الأخرى مثل التوظيف والاستهلاك ما زالت جيدة، وقال إن سيناريوهات الركود عادة ما تشتمل على تخلي الشركات عن عمالة وتراجع في وضع التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، ويمثل الإنفاق الاستهلاكي نحو 70% من اقتصاد الولايات المتحدة. كما أن غياب التدخل وتعامل السلطات مع مخاوف الركود يعد من أهم مسبباته، ونرى هذه المرة حرصاً وتدخلاً سريعاً من كافة الجهات المعنية لحماية الاقتصاد ما يقلص المخاوف من تردي اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي في الركود.

وأشار إلى أن خيار تشديد السياسات النقدية وخفض الفائدة سوف يحفظ الاقتصاد الأمريكي من التردي في هوة الركود، فهو أقرب إلى شبكة حماية، بيد أنه قال بأن خفض الفائدة من جهة أخرى ليس بالجيد لتحقيق التعافي. وقال إن السياسة النقدية هي كالأكسجين للاقتصاد، فعندما ترفع الفائدة تخنق النمو.

وقال إن تعريف التشدد لدى البنوك المركزية يتمثل في مقارنة الفائدة (التكلفة) بالمكاسب (الرواتب)، فعندما تتفوق التكلفة على المكسب تكون هناك مشكلة.

وبالنسبة لاقتصادات أوروبا قال شعار إن اقتصاد ألمانيا ربما يكون في ركود بالفعل، ولفت إلى المشاكل التي تواجهها اقتصادات أوروبا بشكل عام على مستوى الإنتاج والتصدير.

وتحدث عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني وتداعياته على المنطقة، وقال شعار إن أحداً لا يمكنه في نهاية المطاف أن ينكر حجم الاتحاد الأوروبي كالشريك التجاري الأكبر على مستوى العالم، ومع خسارته لا بد أن يكون لبريطانيا خطة بديلة واضحة وكافية، وأضاف قائلاً إنه لا يبدو أن لدى بريطانيا إلى الآن خطة شاملة واضحة، وبالتالي في حال كان الخروج من الاتحاد على درجة كبيرة من الصعوبة، سيكون له انعكاساته السلبية على اقتصاد المملكة، وستواصل عملتها التراجع. أما في حال تحقق الخروج السهل وحافظت بريطانيا على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، فسيكون هذا من صالح اقتصادها وعملتها.

وانتقل الحديث إلى حرب العملات، ويقول شعار هنا إن التوتر التجاري انعكس كذلك توتراً على مستوى العملات عالمياً لتترك الصين قيمة عملتها تتراجع، وأشار إلى أن هذا ربما يصنف حرباً تجارية أو حرب عملات أو خفضاً حاداً للقيمة، لكن المهم أن اليوان وصل إلى أدنى مستوياته، وهذا يعني أنه في حال ساءت الأمور أكثر بتنا نعرف أن الصين ستلجأ إلى العملة وتخفض قيمتها.

وقال إن العديد من البنوك المركزية في العالم تلجأ إلى خفض الفائدة، ليس كجزء من حرب عملات، لكن في ظل هكذا ظروف عالمية لا تجد البنوك المركزية أمامها مفراً من القيام بهذه الخطوة وخفض معدلات الفائدة للحفاظ على استقرار النمو.

وأضاف أنه وفي ظل هذه الظروف لا يتوقع أن نرى تحركاً كبيراً في قيمة الدولار، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، متوقعاً استقراراً في علاقة الدولار واليورو وغيره من العملات الرئيسية، ولفت إلى أن العملة الأهم التي يجدر مراقبتها في المرحلة المقبلة هي عملة الصين التي يترتب على تراجعها العديد من الأمور منها حتى مستوى الطلب على النفط والسلع الرئيسية، متوقعاً أن يستقر سعر النفط عند مستوى من 60 إلى 65 دولاراً للبرميل في حال توصلت الولايات المتحدة والصين إلى توافق نهائي شامل ينهي التوتر التجاري عالمي التأثير.

وعلى المستوى الاستثماري لفت شعار إلى أهمية تنويع محافظ الاستثمار، لتشمل العملات المختلفة، مثل الين الذي غالباً ما يميل إلى الارتفاع في القيمة عندما تسوء الأوضاع الاقتصادية عالمياً ما يجعله نوعاً من التأمين في المحفظة الاستثمارية، وقال إن هذا ما ينصح به البنك دوماً العملاء في التعاطي مع العملات، وهو تنويع المحفظة الاستثمارية والتحوط بالسبل المناسبة.

ولدى سؤاله عن تأثير انخفاض الفائدة على اقتصاد الإمارات قال شعار إن هذا على أقل تقدير يضمن وجود الأكسجين الكافي في الهواء ليتنفس الاقتصاد، فتكلفة الرسملة تعمل كشبكة أمان للمنطقة وللإمارات، وإن لفت إلى أن التأثير ربما يكون موجعاً نسبياً للبنوك. لكن أن تتحمل البنوك بعض التأثيرات يبقى أفضل دوماً من أن يتأثر الاقتصاد وتتأثر معدلات التوظف.

ولفت شعار إلى إنه وفي ظل انخفاض الفائدة تكون مهمة البنوك الاستثمارية أصعب مع بحثها عن موارد جديدة للعائد على الاستثمار، وتحدث عن 3 قنوات استثمارية تعتبر جيدة في الوقت الراهن، وتتمثل في ائتمان الشركات خاصة في الأسواق الناشئة، وبالعملة الصعبة، حيث يمكن أن يحقق المستثمر عائداً من 5 إلى 6%.

وقال إن القناة الاستثمارية الثانية تتمثل في أسواق العقارات الإيجارية التي توفر بدورها دخلاً جيداً ما بين 5 إلى 6%، ومنها العقارات التجارية في أوروبا. والقناة الثالثة هي الشركات التي توجد حلولاً للتحديات طويلة الأجل التي تواجه البشرية، وبخاصة الموارد من مياه ومواد غذائية، وهنا نجد أن نموذج الاستثمار في الملكية الخاصة هو المناسب للاستثمار في هذه الشركات.

ولفت إلى أهمية إضافة أدوات تحوط إلى أي محفظة استثمار مثل الذهب والين، وغير ذلك من خيارات التحوط. وقال إن هناك ميلاً عالمياً للمخاطرة من قبل المستثمرين، لكن التغيير الذي لفته على مدى العامين الماضيين هو أن المستثمر، في الإمارات والعالم ككل، بات أكثر اهتماماً بالتحوط، وأكثر حرصاً على أن تضم محفظته الاستثمارية القدر الكافي من أدوات التحوط المناسبة.



أسعار النفط



عن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال شعار إن الاعتماد اقتصادياً ما زال على إنتاج البترول بالنسبة للعديد من الدول المصدرة للنفط في المنطقة، ما يعني تأثرها المباشر بالتغير في أسعار النفط العالمية. ولفت إلى أن قصة النفط ارتبطت على مدى السنوات العشر الماضية بالمعروض، ففي مرحلة كان هناك فائض كبير في المعروض فانخفض سعر النفط بحدة، وبعدها تراجع المعروض وارتفع السعر إلى ما بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل.

لكنه لفت إلى أن القصة تتغير اليوم نتيجة للتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما أثر سلباً على نمو الاقتصاد الصيني، وحول القصة إلى الطلب بدلاً من العرض، ليتراجع سعر النفط إلى مستوى عادل عند 60 دولاراً للبرميل.

وأشار، وفي ظل هذا السعر على دول المنطقة، خاصة في ظل اعتمادها على النفط مورداً اقتصادياً رئيسياً، إلى أن تقوم ببذل الجهد على مسار الإصلاح، وإن كان سعر 60 دولاراً يكفل للمنطقة هامشاً من الأمان والاستقرار الاقتصادي.

وأوضح قائلاً إن هذه الجهود تشمل مبادرات الحد من الاعتماد على النفط الخام، والبحث عن موارد جديدة للعائدات، مثل العائدات الضريبية التي تبقى واقعاً في عالم صعب الظروف.