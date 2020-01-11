الإمارات تنير المخا بمحطة كهربائية تخدم 100 ألف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت دولة الإمارات، محطة تحويلية بقدرة 20 ميجاواط مخصصة لرفع كفاءة محطة المخا الكهربائية البخارية، وذلك ضمن الدعم المستمر الذي تقدمة الإمارات للشعب اليمني الشقيق في القطاعات كافة، لإعادة تطبيع الحياة بعد الظروف الصعبة التي مر بها. وقام محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن، بتسليم المحطة للسلطة المحلية بمديرية المخا، ممثلة بمدير المديرية عبدالرحيم الفتيح، بحضور المهندس عبده حسن مدير عام الشبكات في المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز.

وبعد إزاحة الستار إيذانا بتشغيل المحطة ودخولها الخدمة الفعلية، تجول مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومدير مديرية المخا والحضور بأقسام المشروع. وأكد الجنيبي أن دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة تولي القطاعات الخدمية والإنمائية في الساحل الغربي باليمن جل اهتمامها، ومنها قطاع الكهرباء الذي يعد عصب الحياة، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المحطة جاء استجابة عاجلة لنداء الأهالي والسلطة المحلية لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء المخا البخارية التي تخدم 100 ألف مواطن في المخا والمناطق المجاورة، والتي كادت أن تخرج عن الخدمة بسبب ضعف محولات الطاقة الكهربائية القديمة.

وقال إن دولة الإمارات لديها خطة إنسانية وتنموية مدروسة تشمل جميع القطاعات بما هو كفيل بإعادة تطبيع الحياة بالساحل الغربي.

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من جانبه، أكد مدير مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح أن دولة الإمارات تولي اليمن أهمية خاصة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وحتى اليوم في ظل القيادة الرشيدة للدولة، ودعم الإمارات مستمر عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تنفذ المشاريع التنموية والخدمية منذ الوهلة الأولى لوصولها الساحل الغربي.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على ما قدمته وتقدمه وستقدمه للشعب اليمني في الساحل الغربي وفي المحافظات كافة.

وقال المهندس عبده حسن ممثل المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز: «إن المحطة الجديدة التي قدمتها الإمارات ستعمل على الحد من أزمة الكهرباء التي منيت بها مدينة المخا وما جاورها بسبب ضعف المحولات القديمة وستعالج مشاكل المحطة التحويلية». وأضاف «أن هذا الدعم المقدم من الإمارات هو امتداد لعدد كبير من المشاريع التي قدمتها لقطاع الكهرباء في السابق». يذكر أن دولة الإمارات ومنذ تحرير المخا عام 2017 قامت بصيانة محطة المخا البخارية التي تأثرت بسبب الحرب التي دارت في محيطها، وكذلك قامت بتوريد قطع الغيار للمحطة ودعمتها بالوقود اللازم لتشغيلها وصيانة شبكة كهرباء مدينة المخا وقراها المجاورة.(وام)