شكرا لقرائتكم خبر عن شعراء يتوهَّجون بالحكمة في خامس أيام المهرجان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضجت جنبات قاعة المؤتمرات بقصر الثقافة في الليلة الخامسة من أيام «مهرجان الشارقة للشعر العربي»، بقصائد الشعراء الذين غاصوا في بحار القصيدة، فباحوا بما في نفوسهم من وهج.. فقد شارك في الأمسية -التي حضرها الشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وجمهور كثيف- السوداني الطيب برير، والعماني طلال النوتكي، والتونسية سمية اليعقوبي، والجزائري بلقاسم جيلالي، والمصري محمد منصور، والموريتاني الشيخ نوح. وقدمها مخلص الصغير، منسّق دار الشعر بتطوان في المغرب.

استهل القراءات الطيب برير، الذي مدّ حبل التواصل مع جمهوره بأسلوب رشيق لا يخلو من الطرفة وجمال التصوير، فغنّى للأرض وللذات في تساؤلات لا تنتهي، ومما قرأ:

غنّيتُ لكْ../ هذا غناءٌ صادقٌ / يا ربِّ../ هلْ شقّوا غِنائي في دمي / ليكونَ نصفاً في الشّمالِ / يغازلُ الأطماعَ../ نصفاً في الجنوبِ / تمرّدتْ أوتارهُ غبناً وشَكْ؟ / غنّيتُ لكْ../ والصّوت يا ربّاهُ دندنَ رغبةً / أملاً يُقدّمُ شجوهُ للآخرِ المفتونِ../ صكْ../ غنّيتُ لكْ.

تفاعل الجمهور

وحضر طلال النوتكي، بجمال حرفه وسلاسة مفرداته، التي تدخل من بوابات القلوب لتجد الاحتفاء والترحاب، وكانت واضحة في التعبير عن عواطفه وشجونه، التي يتبين بها أنه لم يعرف له مسلكاً، مثلما بحث عنه قيس مع ليلاه، لكنه استطاع أن يجده بتفاعل الجمهور ومحبته، ومما قرأ:

إلى الآنَ لم أعرِفْ إلى الحُبِّ مَسلكَا

فهلْ مُذنبٌ أنْ كنتُ في الحُبِّ مُشرِكَا؟

إلى الآنَ أمشي في الطريقِ الذي تَرَى

فهلْ شَفَّني يا قيسُ ما كانَ شَفّكَا؟

وما كانَ؟ إنِّي شدَّني ثُمَّ سدَّني

وأنتَ إلى أن متَّ يا قيسُ شدَّكا

وَيَا قيسُ، لولا أنَّ ليلى تباعدتْ

لما كُنتَ من ليلى الخيالاتِ مُدرِكَا

وَيَا قيسُ، لو نِلْتَ الذي كُنتَ طالباً

لما خلدتْ ليلى، ولا دامَ ذِكْرُكَا

وَيَا قيسُ، إنّا عاشقانِ.. فهل ترى

سَبِيلاً؟ وهلْ يا قيسُ ثَمَّ..؟ بربِّكا

ظلال المعاني

وقرأت التونسية سمية اليعقوبي، قصائد تعزف على وتر الحنين، وهي تحاول أن تسطر معاناتها مع الصبر الذي شاخ في عينيها الشابتين المتطلعتين إلى وصول مراتب عليا في سماء الكتابة، وهي ترى العابرين يمرون وهم يغنون للحياة والأمل والشوق تحت ظلال المعاني، ومما قرأت:

مُسَافِرَةٌ مُنْذُ الكَثِيرِ مَعَابِرٌ

فَسِيحٌ.. وَصَبْرُ المُتعَبِينَ مَشَاكَا

خِيامًا.. ترَكْتَ الجَمْرَ خَلْفَكَ حَارِسا

سَلاَمًا عَلَى الأَوْتَادِ نَارُ ثَراكَا

تَكلّمْ.. فَبي أَنتَ الشّفَاهُ.. قَرينُها

زِحَامٌ مِنَ الأَصْواتِ...كُنتُ نِداكَا

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تَجلَّ وقُلنِي ما حفِظْتُكَ صَامِتا

نَطقْتُك يا مقْرُوءُ.. لَبِّ كفاكَا

ضوء آخر

وتميزت نصوص الموريتاني الشيخ نوح، بلغتها الصوفية المتجلية، ورمزيتها العالية، وأسلوبها الآسر، فهو يغوص في تساؤلات عدّة، ليقطف من ثمار المعاني ورداً ينثره على دروب قوافيه المتجلية في النص، والباحثة عن ضوء آخر على مرفأ السفر، ومما قرأ:

بالكَاد أقنصُ ومضةً قدسية

كل الرمُوز ذبيحة الإيحاءِ

المُفرداتُ تَفرّ عكسَ ظلالها

والماءُ لا يَكفي لشرح الماءِ

يا مَرْفأ الأضْواء في أسْفارنا

ما نحنُ لولا مرْفأُ الأضْواءِ؟

كانَتْ جِراحُ الطِّين تكبُرُ خِلسَةً

كَالظلِّ بين عُروقِنا.. كَالداءِ

شاطئ القصيدة

وتميزت قصائد بلقاسم جيلالي، بلغتها المتوثبة، التي استمدت قوتها وألقها من طموح جامح لعبور المسافات، حتى وإن كانت طرقات الوصول خطرة ووعرة، لكنه يصرّ على أن يعبر الماء، ليصل إلى شاطئ القصيدة، ومن قراءاته:

مَشْياً عَلَى المَاءِ أَوْ حَبْواً عَلَى اللَّهَبِ

سَأَجْعَلُ الأفْقَ كَاساً سَائِغَ السُحُبِ

ثُمَّ انْحَنَى لِيُمِيطَ الطِّينَ عَنْ شجن

كَمَا انْحَنَى النُورُ فِي عَلْيَائِهِ لِأَبِي

ثُمَّ اسْتَدَارَ بِوَجْهِ النَّارِ فَارْتَجَفَتْ

حَتَّى رَجَا الجمرُ أَنْ نُبْقِيهِ فِي العَتبِ

مَا قَالَ شِعْراً ولَكِنَّ الجُذُوعَ بَكَتْ

مَنْ غَيْرُهُ الشِّعْرُ يُحْيِي لَثْغَةَ الخَشَبِ؟!

نصوص رصينة

واستطاع محمد منصور، أن يزين مساءات القصيدة بنصوصه التي أخرج وهجها من حكمة الصمت، وعبّرت عن اشتغالاته وتجلياته، وهو يقبع في ركن خفيّ مع القصيدة والصمت، ليخرج من هذا العالم بنصوص رصينة، ومما قرأ:

هو ذلك الصمتُ البريءُ / يضيء حكمَتك الشفيفةَ / فاختبئ خلفَ الهواءْ / تنجُ الحقيقةُ من خيالِك / أو خيالُك ينجُو منها / والغرامُ / -كأيِّ جرحٍ خالدٍ في القلبِ -/ ينجُو من الشفاءْ / لا تبتعدْ عن ظِلِّ صمتِك / ربما كان الكلامُ يطير حولك كالهواجسِ / والهواجسُ كالشياطينِ التي تطفو / على سطحِ الظلامِ خفيفةً / وتخافُ تغرقُ في الضياءْ.