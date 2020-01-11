واشنطن تعدل «خططها» وترفض الانسحاب من العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تنوي مناقشة «انسحاب» قواتها مع السلطات العراقية، رغم طلب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي من وزير الخارجية مايك بومبيو إرسال وفد لتنظيم الانسحاب، في حين فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شخصيات إيرانية على صلة بالهجوم الأخير على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغوس في بيان «في هذه المرحلة، أي وفد يتوجّه إلى العراق سيكون مكلّفاً مناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات». وشددت اورتيغوس على أن «وجودنا العسكري في العراق هدفه مواصلة قتال تنظيم «داعش»، وكما قال وزير الخارجية، نحن مصمّمون على حماية الأمريكيين والعراقيين والشركاء في التحالف». وأضافت أن واشنطن تريد «مناقشة ليس فقط مسألة الأمن، إنما أيضاً مسألة شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية» مع بغداد. وقالت «نريد أن نكون صديقاً وشريكاً للعراق الذي يتمتع بالسيادة والمزدهر والمستقرّ».

وفي وقت سابق أمس، أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، أنه طلب من وزير الخارجية الامريكي إرسال مندوبين لتطبيق قرار البرلمان العراقي ووضع آليات الانسحاب «الآمن» للقوات الامريكية من العراق، فيما اشار الى أن هناك قوات وطائرات مسيّرة أمريكية تدخل العراق دون إذن الحكومة.

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وقال عبدالمهدي، في بيان، إنه تلقى، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من بومبيو، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب الى حرب مفتوحة. وأكد عبد المهدي، أن «العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل»، مشيرا الى أن «العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله الى ساحة حرب».

وطلب عبدالمهدي، وفقاً للبيان، من وزير الخارجية الأمريكي، «إرسال مندوبين الى العراق لوضع آليات تطبيق قرار البرلمان العراقي بالانسحاب الآمن للقوات من العراق»، موضحاً أن «العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية وان اولوياته تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى». وأشار الى أن «هناك قوات أمريكية تدخل للعراق ومسيّرات أمريكية تحلق في سمائه من دون إذن من الحكومة العراقية، وأن هذا مخالف للاتفاقات النافذة، ووعد الوزير الأمريكي بمتابعة الأمر وأكد احترام بلاده لسيادة العراق».

على صعيد آخر، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرالخارجية، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على النظام الإيراني، مبينا أنها تشمل 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى «شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء». وذكر منوتشين أن الرئيس دونالد ترامب، أصدر أمراً «يسمح بفرض عقوبات على كل شخصية لديها عمل أو ملكية أو أنشطة تجارية أو أي إسهام آخر في عدد من قطاعات الاقتصاد الإيراني بينها البناء والصناعة والنسيج والتعدين». وأضاف منوتشين أن الإجراءات الجديدة «تشمل عقوبات خاصة تستهدف 17 أكبر منتج إيراني للحديد والصلب و3 شركات متمركزة في جزر سيشال وسفينة مرتبطة بنقل المنتجات».

من جانبه، قال بومبيو إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف «قلب أجهزة الأمن الإيرانية».