«نعوش طائرة» لتركيا.. ثمرة تَدَخُّل أردوغان في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، وسط تزايد الخسائر البشرية في صفوف ميليشيات الوفاق والقوات التركية التي تساندها، وفي خطوة تهدف لقطع الطريق أمام خطوط إمداد القوات التركية إلى طرابلس أعلن الجيش ميناءي مصراتة والخمس مناطق عسكرية مغلقة.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات المسلحة قتلت 7 مرتزقة من جنسيات إفريقية مختلفة بالقرب من مدينة مصراتة غربي ليبيا، وأوضح أن الجيش أعد كميناً للميليشيات الإرهابية في منطقة بوقرين على حدود مصراتة، أسفر عن مقتل 7 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة (لم يسمها)، وأسْر عدد آخر، بالإضافة للسيطرة على عدد كبير من الآليات والذخائر. وأكد المحجوب أن وحدات الجيش الليبي ما زالت تسيطر على مواقعها وتتقدم صوب مصراتة.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن مقاتلات السلاح الجوي شنت أكثر من 6 غاراتٍ جوية على عدد من المواقع والتمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي بالكلية الجوية بمصراتة. وتابعت الشعبة أن الجيش الليبي مُستمر في استهداف العدو جواً وبراً، مؤكدة بسط سيطرة الجيش الليبي على تمركزاتٍ جديدة في كل المحاور، بدءاً من محاور العاصمة، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.

وبالتزامن، أكدت مصادر متطابقة، مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة ستة آخرين، لتكون أول الخسائر التركية في العملية العسكرية في ليبيا التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أواخر العام الماضي، وفق ما نقل موقع أحوال تركية أمس الجمعة. وأكد الموقع نقلاً عن مصادر أن جثث الجنود الأتراك وصلت إلى مطار مصراتة شرق طرابلس، وأن طائرة تركية خاصة نقلتها إلى تركيا.

وكشفت تغريدة على حساب «تويتر» في حساب الثورة الليبية بالإنجليزية وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت، غربي طرابلس، في وقت تستمر قوات الجيش الليبي في تضييق الخناق على الميليشيات في العاصمة طرابلس.

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وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» أن قوات الجيش الليبي كبدت قوات حكومة «الوفاق» مزيداً من الخسائر، مشيراً إلى أنها تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة. وكان مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية، رياض الشهيبي، التابع للجيش الوطني، أعلن أن القوات الخاصة الصاعقة تتقدم في عدة مواقع في اتجاه مدينة مصراتة، بعد سيطرتها على منطقة الوشكة، مشيراً إلى أن مضادات الدروع قد استهدفت 3 آليات لقوات حكومة الوفاق غرب سرت.

وقال الشهيبي، في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك»، إن «القوات الخاصة تتقدم وتسيطر على عدة أماكن بعد منطقة الوشكة، ودكت الميليشيات الموالية للغزو التركي بمحيط منطقة بوقرين بهجوم موسع شنته القوات المسلحة وتحاصرهم هناك». وأضاف المركز أن رئيس أركان القوات البحرية وجه مصلحة الموانئ والنقل البحري بمنع السفن المبحرة إلى ميناءي مصراتة والخمس، محذراً من أنها تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة، نظراً لرفع الحالة القصوى وحالة النفير العام.

وكان الجيش الليبي أحكم السيطرة مطلع الأسبوع على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ «قوة حماية وتأمين سرت» التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.

إلى ذلك، رفض الجيش الخميس، المبادرة الروسية الداعية إلى وقف إطلاق النار بداية من يوم الأحد المقبل، وأعلن مواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير العاصمة طرابلس ممن وصفهم ب«الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّحة»، في إشارة إلى القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس.. وشدد المتحدث الرسمي للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على أن قوات الجيش الليبي، «ستستمر في حربها على المجموعات الإرهابية المصنّفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أنه «لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلاّ بالقضاء التام عليها».

(وكالات)