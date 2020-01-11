شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم الجزيرة ويصعد إلى النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تأهل شباب الأهلي «حامل اللقب» إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد تفوقه أمس على مضيفه الجزيرة بركلات الترجيح 4-2، بعدما تعادلا في الوقت الأصلي 2-2 في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد محمد بن زايد بحضور 3676 مشجعاً.

وافتتح شباب الأهلي الطامح للقب الخامس، التسجيل عن طريق المدافع محمد مرزوق (29) وأدرك عموري التعادل (58)، وتمكن الجزيرة من التقدم بهدف عكسي أحرزه يوسف جابر (75) قبل أن يدرك الأرجنتيني كارتابيا التعادل لشباب الأهلي عن طريق ركلة جزاء (78).

وفي ركلات الترجيح سجل لشباب الأهلي أحمد خليل، وكارتابيا، ويوسف جابر، ودفيد مارياني في حين أهدر للجزيرة عموري (تصدى الحارس ماجد ناصر لكرته ببراعة)، ومسلم فايز (سدد خارجاً)، وسجل علي مبخوت، وماركوس كينو.

بداية حذرة

وسيطر الحذر على إيقاع اللعب عند انطلاقة الشوط الأول مع أفضلية في الجرأة الهجومية لأصحاب الأرض الذين اعتمدوا على سرعة الثنائي مراد باتنا، وفيصل المطروشي، ومن خلفهما عموري.

في المقابل اعتمد الضيوف على تناقل الكرة من الأطراف إلى العمق والضغط على الجزيرة بالزيادة العددية في وسط الملعب، عن طريق تقدم المدافعين حتى نجحوا في افتتاح التسجيل بواسطة قلب الدفاع محمد مرزوق قبل نصف الساعة الأولى من المباراة، إثر تمريرة رائعة من أحمد خليل.

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وتحرك عموري ورفاقه كثيراً بعد تأخر الجزيرة في النتيجة، وتنوعت هجماتهم عن طريق العمق والأطراف، ولكن دفاع شباب الأهلي بقيادة محمد مرزوق ومحمد جابر، قطع سكة الوصول إلى مرمى الحارس ماجد ناصر.

وتلقى الجزيرة ضربة موجعة قبل انتهاء الشوط الأول بعدما تعرض المدافع محمد فوزي لإصابة أجبرته على الخروج مستبدلاً لمصلحة مسلم فايز.

وأهدر البرازيلي ليوناردو أضمن فرصتين خلال أقل من دقيقتين لحسم المباراة لصالح الضيوف من الشوط الأول، بعد أن انفرد في الأولى بالمرمى، ولكن القائم الأيمن أعاد كرة البرازيلي إلى الملعب قبل أن يتألق الحارس عادل أبوبكر في صد تسديدة اللاعب نفسه، من الكرة التي أهداها إليه حارب سهيل وجعلته في مواجهة المرمى.

وبعد العودة من غرفة الملابس دفع الجزيرة بالهداف علي مبخوت بديلاً لأحمد محمود، وسجل عموري هدف التعادل من تسديدة زاحفة خارج منطقة الجزاء، ليعطي الهدف أفضلية ل«فخر أبوظبي» الذي نجح في قلب النتيجة والتقدم 2-1 بهدف عكسي من مخالفة لعبها عموري وحوّلها كارتابيا برأسه خطأ فاصطدمت بأسفل القائم وبعد ذلك بقدم يوسف جابر، وتابعت طريقها نحو الشباك.

ولكن الفرحة الجزراوية لم تكتمل بعد أن حصل كارتابيا على ركلة جزاء بعد مجهود فردي رائع لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2، وليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت ل«الفرسان».

واختار الهولندي كايزر مدرب الجزيرة الاحتفاظ بهداف الفريق علي مبخوت في مقاعد البدلاء، بسبب تعرض للإصابة في التدريبات، ودفع بتشكيلة مكونة من عادل أبوبكر، ومحمد فوزي، ومليوس كوسانوفيك، وسالم راشد، ومحمد ربيع، وثولاني سيريرو، وأحمد محمود، وعبدالله إدريس، وعمر عبدالرحمن، وفيصل المطروشي، ومراد باتنا.

وفي الجهة الأخرى عاد ماجد ناصر إلى حراسة مرمى شباب الأهلي بعد فترة غياب قصيرة، بسبب الإصابة ولعب في تشكيلة المدرب أروابارينا، إلى جانب محمد مرزوق، ووليد حسين، ويوسف جابر، وسعود عبد الرزاق، ومحمد جابر، وعبدالله علي، وحارب عبد الله، وأحمد عبدالله، وليوناردو داسليفا، وأحمد خليل.