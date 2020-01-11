الحكومة الفرنسية تطرح مشروعين لإصلاح نظام التقاعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الحكومة الفرنسية، أمس الأول الخميس، عن مشروعي قانون لإصلاح نظام التقاعد، من غير المرجح أن يرضيا النقابات التي تواصل التعبئة التي دخلت أسبوعها الخامس، في وقت نزل فيه مئات آلاف من المحتجين مجدداً إلى الشوارع رفضاً للبرنامج الإصلاحي الذي تسبب بإضراب عام شل حركة النقل في البلاد.

وأوضحت الحكومة الليبرالية مضمون مشروعها الإصلاحي الذي يتمسك بتحديد «سن محوري» للتقاعد في ال64 من العمر للحصول على معاش تقاعد كامل، مع الإبقاء على سن 62 عاماً كعتبة قانونية تسمح بالتقاعد المبكر بمعاش مخفض، أو الاستمرار في العمل لتقاضي معاش تقاعدي أعلى.

وسيطرح مشروعا القانون في 24 من الشهر الجاري، على مجلس الوزراء قبل أن تناقشهما الجمعية الوطنية اعتباراً من منتصف فبراير/‏ شباط المقبل.

ويرسي مشروعا القانون قاعدة «تلزم» بتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد «الشامل» المقبل القائم على نقاط، غير أنها تحدد أيضاً «سن توازن» لكن هذه النقطة تحديداً تواجه احتجاجات حادة من النقابات المعتدلة، ومنها الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل رغم تأييدها للإصلاح كمبدأ عام. وحذر الأمين العام لهذه النقابة الأكبر في فرنسا بأنه «إذا بقي السن المحوري مدرجاً في القانون، فسيكون ردنا بالرفض، هذا واضح».

من جهته، قال الأمين العام ل«الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة» لوران إسكور: «على رئيس الوزراء أن يقول أسحب إجراء السن المحوري»، في حين يرد ذكر عمر التوازن هذا ما لا يقل عن 39 مرة في القانون. ويدخل هذا العمر المحوري حيز التنفيذ اعتباراً من العام 2022 ما لم يتم الاتفاق على أمر مغاير قبل سبتمبر/‏ أيلول 2021 بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل، المشاركين في الصندوق الوطني المقبل للتقاعد الشامل المقرر استحداثه في الأول من ديسمبر/‏ كانون الأول المقبل، بحسب النصوص المطروحة.

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ومد رئيس الوزراء إدوار فيليب، يده في مطلع الأسبوع للكونفيدرالية الفرنسية للعمل، عارضاً عقد «مؤتمر تمويل» اقترحه بيرجيه. ودعا الشركاء الاجتماعيين لبحث الأمر. وتتعهد الدولة أيضاً في المشروع بزيادة المعاشات التقاعدية للمدرسين والباحثين التي قد تتضرر جراء إصلاح النظام التقاعدي.

لكن تلك التدابير لا تبدو قادرة على إقناع النقابات المطالبة بسحب الإصلاح تماماً، وفي طليعتها الكونفيدرالية العامة للعمل، و«القوى العاملة». وجمعت النقابات، أمس الأول، 452 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا بحسب أرقام وزارة الداخلية، بينهم 56 ألفاً في باريس وحدها.

وواجهت النقابات الأكثر تشدداً في رفض الإصلاح صعوبة، مساء أمس الأول، في الحفاظ على زخم التحرك. وبعد اجتماع استمر أكثر من أربع ساعات، دعت إلى جعل الثلاثاء المقبل «يوم إضرابات وتوحيد لمختلف المهن».

ودعا قادة النقابات إلى مبادرات «بكل الأشكال»، الأربعاء والخميس المقبلين، آملين بخروج «تظاهرات حاشدة» قبل ذلك.

وفي هذه الأثناء، يتوقع أن تشهد حركة القطارات بلبلة خلال الأيام، خاصة في حركة القطارات والقطارات فائقة السرعة، وتتواصل الإضرابات في قطاعات أخرى، ولا سيما في قطاع التربية الوطنية والمصافي وبين المحامين، وأغلق برج إيفل مجدداً. ( ا ف ب)