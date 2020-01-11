يسري الجندي القابض على الحلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظل يسري الجندي قابضاً على جمر النص المسرحي وقيمته ودور الكلمة في كل أعماله المسرحية والسينمائية والتلفزيونية حتى الآن، على الرغم من أن هذا الجيل الذي تلا جيل الستينات تفرقت به السبل؛ إذ تخلى أغلبه عن القضايا الكبرى في الواقع، واتجه إلى النقد الاجتماعي والكوميديا، بل تخلى هؤلاء عن قضايا الشكل والأسئلة التي طرحت بعد ثورة يوليو/تموز، وقد أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب يسري الجندي «الحب بعد السبعين»، وهو ينتمي إلى جيل السبعينات في المسرح المصري، فقد بدأ الكتابة في منتصف الستينات بمسرحية «اليهودي التائه» عام 1968، وقد عبرت عن أسلوبه وموقفه من الواقع، فهو ينتمي إلى آخر جيل ظل متمسكاً ومؤمناً بقيمة النص وقضايا الواقع.

صمم الجندي على إكمال مسيرة الجيل السابق، لقد جاء وهو يعلم أن التربة تم تمهيدها من خلال ذلك الجيل الذي فتح خزائن التراث الشعبي، أمثال ألفريد فرج، ويوسف إدريس، ومحمود دياب، وشوقي عبد الحكيم، وغيرهم، فراح بعد «اليهودي التائه» ينهل من التراث بوعي شاب يعيش مرحلة ما بعد انهيار الحلم القومي، وتوالت أعماله التي تناقش وتستلهم التراث برؤية معاصرة، وكتب أعماله في هذا الاتجاه مستعيناً بشخصيات من التراث العربي تحتل جزءاً كبيراً في الوجدان العام، لتلعب دور البطولة في أعماله، ومن خلالها يطرح أسئلة اللحظة الراهنة، ويناقش الحاضر من خلال أحداث الماضي، فحملت مسرحياته أسماء عنترة، أبو زيد الهلالي، علي الزيبق، رابعة، جحا المصري، وغيرها.

من يتأمل أعمال يسري الجندي على مدى نصف قرن بين المسرح والدراما التلفزيونية والسينما سيجد أن لديه ثوابت وقيماً لم تتغير رغم الصعوبات التي واجهها بسبب تمسكه بهذه القيم، وهي الإيمان بالنص المسرحي أو النص المكتوب، والإيمان بقضايا الأمة العربية حاضرها وماضيها ومستقبلها.