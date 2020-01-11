شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 من «الحشد» العراقي في غارات على شرقي سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ثمانية من عناصر الحشد الشعبي العراقي في البوكمال السورية على الحدود مع العراق، في غارات جوية رجحت تقارير أن «إسرائيل» تقف وراءها، في وقت قالت فيه تركيا إن وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وموسكو، سينفذ اعتباراً من يوم غد الأحد، بينما بدأت روسيا إنشاء ميليشيات محلية جديدة في الغوطة الشرقية.

وأفادت تقارير إخبارية ونشطاء أن الغارات الجوية التي طالت الليلة قبل الماضية منطقة البوكمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق، نفذت من قبل «إسرائيل» واستهدفت شاحنات أسلحة إيرانية.

ونقلت قنوات فضائية عن مصادر ميدانية، أن القصف الذي نفذته طائرات «إسرائيلية» استهدف شاحنة سلاح وأفراداً عند الحدود السورية العراقية، مما أدى إلى وقوع انفجار عنيف في المنطقة. ونقلت هيئة البث «الإسرائيلي» عن «مصادر» قولها، إن انفجاراً دوّى في منطقة القائم على الحدود العراقية السورية جراء القصف. كما ذكر نشطاء من مجموعة «دير الزور 24» في «فيسبوك»، أن الغارات استهدفت

شحنات أسلحة ومستودعات لصواريخ باليستية تابعة للمقاتلين الموالين لإيران، قرب مدينة البوكمال، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الضربات طالت مستودعات وآليات تابعة للحشد الشعبي العراقي، وأودت بأرواح ثمانية مقاتلين من جنسيات غير سورية ، لافتاً إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأكد المرصد أن طائرات مسيّرة مجهولة الهوية قصفت أيضاً بلدة الجلاء، وقرية العباس في ريف مدينة البوكمال .

ونفى متحدث باسم التحالف الدولي ، بقيادة الولايات المتحدة ، شن طيرانه أي غارات على المنطقة الليلة قبل الماضية.

إلى جانب ذلك، أفادت معلومات مؤكدة بحسب المرصد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر الرئيس السوري بشار الأسد بنية أمريكا إغلاق طريق طهران بيروت، الذي يمر من البوكمال.

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من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع التركية أمس الجمعة، إنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب شمال غربي سوريا اعتباراً من منتصف ليل غد الأحد. وفر مئات الآلاف من المدنيين من العنف في محافظة إدلب صوب الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات جواً وبراً ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذي قالت إنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين، وسقوط مزيد من الضحايا.

في أثناء ذلك، أفاد المرصد السوري، أمس الجمعة، بأن القوات الروسية بدأت بتشكيل ميليشيات محلية قوامها أصحاب التسويات في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، حيث أكدت مصادر أن القوات الروسية الموجودة في مدينة دوما اشترطت على الراغبين في التسجيل والتطوع ضمن الميليشيات أن يكونوا قد أجروا «تسوية أمنية»، وغير تابعين لأي جهة أخرى ضمن قوات النظام، فيما لاقى المركز الروسي المسؤول عن تقديم طلبات الانتساب قبول عدد كبير من الشبان في المدينة، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 400 شاب.

كما قال الضابط الروسي المسؤول عن تسجيل الطلبات، إن الميليشيات ستكون تبعيتها بشكل كامل للقوات الروسية دون أي تدخل لأجهزة النظام الأمنية فيها، وسيتم تقديم الدعم المادي واللوجستي من الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في دوما، على أن يتم تقديم بطاقات للمنتسبين صادرة عن قاعدة حميميم وتخوّل حامليها ممارسة السلطة الأمنية بعيداً عن أي جهة أمنية أو عسكرية تابعة للنظام السوري.

وكان محلل روسي أوضح في وقت سابق، أسباب تشكيل روسيا فصائل في سوريا، وقال المحلل السياسي إكبال دُرّة، إن «جميع القوى الرئيسية في سوريا تخوض حرباً بالوكالة، وبعد الهزيمة الكبيرة لتنظيم «داعش»، فإن احتمال زيادة الحروب بالوكالة مرتفع في الفترات المقبلة، لذلك تستعد موسكو لهذا الأمر». كما أضاف أن «موسكو قد تستخدم تلك المجموعات المسلحة ضد جماعات أخرى حسب ظروفها، فقد يتم استخدامها ضد القوات المدعومة من أنقرة.

وعلى سبيل المثال في حال فشلت موسكو في صنع اتفاق بين الأكراد ودمشق، قد تلجأ لاستخدام تلك المجموعات ضد وحدات حماية الشعب التي أسست قوات سوريا الديمقراطية».

(وكالات)