أحلام وراغب علامة يغنيان في «سيتي ووك 2»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا كل من الفنان راغب علامة والفنانة أحلام حفلاً غنائياً مساء أمس الأول، ضمن فعاليات المهرجان في «سيتي ووك 2» بصحبة نجوم مرحلة النهائيات من برنامج «ذا فويس» في موسمه الخامس وهم الفائز باللقب مهدي عياشي، والمشتركان إيمان عبدالغني، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر، وإبراهيم مشولي، وسندي لطي، وميشيل شلهوب، ويمان الحاج، ورباب ناجد.

في التاسعة مساءً، اعتلى المسرح راغب علامة على أنغام أشهر وأجمل أغنياته ومنها «قلبي عشقها» و«سر حبي» وتفاعل معه الجمهور بشكل مميز، كما شارك الغناء مع مواهب فريقه خاصة مهدي عياشي. وقبل أن ينهي وصلته الغنائية، قدم راغب الفنانة أحلام إلى الجمهور.

وأدت أحلام باقة من أجمل أغانيها مثل «تدري ليش أزعل عليك» و«يا دار» التي نشرت أجواء الفرح والغناء بين صفوف الحاضرين الذين صفقوا لها بحرارة، وأشادوا بإطلالتها وخفة ظلها.