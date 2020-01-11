اعتصامات وصدامات مع الجيش اللبناني وإصابة 14 عسكرياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

يراوح التأليف الوزاري في لبنان مكانه، ويسود الغموض مجمل الوضع الحكومي، ويشي المشهد بأن هناك «فرملة» لاندفاعة الرئيس المكلف حسان دياب، الذي سبق أن قال إن تشكيلته شبه جاهزة، وعاد البحث من جديد عن إمكانية تشكيل حكومة تكنوسياسية جامعة، كما عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بكل صراحة، وسط توقعات بأن يحصل لقاء في الساعات المقبلة بين الرئيسين بري، ودياب، لتوضيح مسار التشكيل والمساعي المبذولة في اتجاه ولادة الحكومة، في وقت تواصلت الانتفاضة الشعبية، امس، في يومها السادس والثمانين، وشهدت البلاد عمليات قطع لبعض الطرقات واعتصامات أمام المؤسسات، لاسيما أمام مراكز شركة الكهرباء على خلفية انقطاع التيار، والتقنين القاسي.

فقد واصل دياب مشاورات التأليف من دون أن ترشح أي بوادر عن قرب الوصول إلى توافق بشأن تشكيلته التي سبق أن قال إنها شبه جاهزة وتنتظر بعض الأسماء ونوعية بعض الحقائب، وسط تخوف من عودة هذا الملف إلى المربع الأول بعدما طغت دعوات تشكيل حكومة تكنوسياسية تواكب المستجدات الإقليمية، وتواجه التحديات الداخلية، في وقت كشفت مصادر دياب أنه لا يزال متمسّكاً بالمعايير التي بادر إلى تثبيتها بعد تكليفه، وتتمثّل في تشكيل حكومة مصغّرة من وزراء اختصاصيين غير حزبيين، وغير مشاركين في الحكومة السابقة، لافتة إلى أنه سبق أن تمّ التفاهم مع الجميع على هذا الإطار، معتبرة أن ما حصل أخيراً في المنطقة يدفع إلى الإصرار على هذه المعايير، أو الضوابط في التأليف وليس العكس، لأنّ المطلوب تشكيل حكومة محصّنة داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى أنّ الحراك الشعبي من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى، يتطلّعان إلى حكومة توحي بالثقة، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق مع وزراء سياسيين يشكّلون امتداداً لتجارب سابقة، بل مع اختصاصيين قادرين على مواجهة الأزمة الاقتصادية المالية، ومفاعيلها.

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وأوضحت المصادر نفسها أنّ دياب رفع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال اجتماعهما الأخير، مسودة تشكيلة وزارية، وأنّ الأخير اقترح بعض التعديلات عليها، وهو ينتظر أسماء وزراء بعض الأطراف، مشيرة إلى أن دياب ليس في وارد الاعتذار، فيما أوضحت مصادر رئاسية أن عون ينتظر حالياً جواب دياب النهائي على ملاحظاته.

إلى جانب ذلك تواصلت الانتفاضة الشعبية في يومها السادس والثمانين، وعمد المحتجون إلى قطع بعض الطرقات خاصة في الشمال، لاسيما ساحة النور والبداوي في طرابلس، خاصة بعدما جرت في البداوي إشكالات بين المحتجين وبين الجيش اللبناني، إثر توقيف عدد منهم، وسادت حالة من التوتر الشديد تخللها رمي حجارة وإلقاء قنابل مولوتوف، في وقت أخمد فوج الإطفاء في طرابلس حريقاً شب في سيارتين كانتا مركونتين داخل مرآب مبنى في أبي سمراء، بعدما رمى مجهول قنبلة يدوية على السيارات. وحضرت على الفور الأجهزة الأمنية المختصة وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين، وتعرضت امرأة للاختناق نتيجة الدخان وتم إسعافها ميدانياً.

وأعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه في بيان امس​، أنّ عدداً من الشبان أقدموا على قطع الطريق العام في ​منطقة البداوي​ بواسطة الكتل الأسمنتيّة، وعلى الفور تدخّلت الوحدات المنتشرة في المنطقة لفتح الطريق، فأقدم هؤلاء على رشق عناصر الجيش بالحجارة وقنابل «المولوتوف»، ما أدّى إلى إصابة 14 عسكريّاً بجروح مختلفة، وقد تمّ توقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب، والتسبّب بإصابة العسكريّين أثناء ​قطع الطرقات​ في المكان.

ونفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام ​بلدية بيروت​ احتجاجاً على الفساد والتلزيمات بالتراضي، ولمطالبة رئيس البلدية جمال عيتاني والمحافظ زياد شبيب بالاستقالة، وفي المقابل تجمع عدد من الأشخاص تضامناً مع البلدية فيما يفصل عناصر قوى الأمن الداخلي بين المعتصمين من الجهتين.