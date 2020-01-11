شكرا لقرائتكم خبر عن 29000 نقطة لـ «داو».. و«وول ستريت» تتجاهل بيانات الوظائف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسبها القياسية، أمس الجمعة، بعد أن استوعبت الأسواق تأثيرات التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي ظل ذلك انتعشت الأسواق الأوروبية والآسيوية، فيما تجاهلت مؤشرات «وول ستريت»، بيانات الوظائف الضعيفة وواصلت الصعود ليلامس «داو جونز» حاجز 29.000 نقطة.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس، متجاهلة بيانات الوظائف الضعيفة، حيث أظهر تقرير الوظائف أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 34 نقطة، ليتجاوز 29000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، كما ارتفع «إس آند بي» 0.25%، وزاد «ناسداك» 0.37%.

ولا تزال وتيرة التوظيف كافية وزيادة للبقاء على الطريق الصحيح صوب أطول نمو اقتصادي في التاريخ بالرغم من زيادة التراجع في قطاع الصناعات التحويلية الذي تضرر بفعل خلافات التجارة.

ومن غير المرجح أن يغير التقرير تقييم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن الاقتصاد والسياسة النقدية كليهما في «وضع جيد».

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، مع استمرار تعزز الأسهم العالمية؛ بفضل خفض التصعيد في التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، ومن المرجح أن يسجل مكاسب متوسطة بعد بداية صعبة للأسبوع؛ نتيجة المخاوف من صراع شامل في الشرق الأوسط.

لكن انحسار التوترات وأنباء اتفاق التجارة الصيني الأمريكي؛ ساعدت المؤشر الإقليمي ليلامس ذروة قياسية الخميس.

وكانت أسهم السفر والترفيه الأفضل أداء، تقودها مكاسب لأسهم شركات الطيران الرئيسية مع استمرار تراجع أسعار النفط؛ إذ يتحول التركيز صوب ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة.

ونزل سهم سوبردراي البريطانية للأزياء 24% بعد أن أعلنت عن مبيعات باهتة لموسم «عيد الميلاد»، وحذرت من أرباح سنوية ضعيفة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية، أمس الجمعة، مع زيادة الطلب على الأصول عالية المخاطر، مدعومة بتراجع التوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، وبآمال أن يعزز ما يُسمى باتفاق المرحلة 1 التجاري بين الولايات المتحدة والصين أرباح الشركات.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.47% إلى 23850.57 نقطة، وصعد المؤشر 0.82% في أسبوع من التقلبات؛ عندما أحدث هجوم صاروخي إيراني يوم الأربعاء على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق هزة بأسواق المال العالمية.

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وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية سهم آي.اتش.آي للآلات الصناعية؛ بصعوده 5.14%، ثم سكرين هولدنجز لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، وزاد 4.05% وسيفن آند آي لمتاجر التجزئة الذي ارتفع 3.7%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.35% إلى 1735.16 نقطة، وعلى مدار الأسبوع، بلغت مكاسبه 0.80%. (وكالات)

2.9 % ارتفاع أجور العاملين في الولايات المتحدة

تباطأ معدل النمو السنوي لأجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مسجلة ارتفاعاً دون 3% للمرة الأولى منذ منتصف عام 2018.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الجمعة، فإن متوسط أجر الموظفين في الولايات المتحدة بالساعة ارتفع بنسبة 2.9% خلال ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.1% في الفترة نفسها.

وتعتبر قراءة نمو الأجور خلال الشهر الماضي دون 3% للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2018، أما على أساس شهري، فإن متوسط أجر العامل الأمريكي في الساعة ارتفع بنحو 3 سنتات، أو ما يعادل 0.1% خلال ديسمبر/ كانون الأول ليصل إلى 28.32 دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أجور العاملين بالساعة تشهد نمواً 0.3% في الشهر الماضي، وبالنسبة لمتوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً فإنها لم تشهد تغييراً خلال الشهر الماضي عند 34.3 ساعة.

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أقل من المتوقع خلال ديسمبر

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف إلى سوق العمل الأمريكي بأقل من المتوقع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مع استقرار معدل البطالة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 145 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 256 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد تعديل البيانات.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سوف يضيف 162 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف المضافة لسوق العمل الأمريكي تم تعديلها بالخفض خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني بنحو 4 و10 آلاف وظيفة لتصبح القراءة الجديدة هي 152 و256 ألف وظيفة.

وبالنسبة لمعدل المشاركة في سوق العمل، فسجل 63.2% خلال الشهر الماضي وهي نفس القراءة المسجلة في الشهر السابق له، وبالنظر إلى معدل البطالة في الولايات المتحدة، استقر عند 3.5% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.