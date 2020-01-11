حمدان بن محمد: شـعار الإمـارات نور شمسٍ يزيح الظـلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، على «إنستجرام»، بألوان شعار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات برائعة شعرية قال فيها:



شعار دولة الإمارات العزيزه بدا

ك نور شمسٍ إلى بانت تزيح الظلام

تعطي رباعية ألوانه لشكله مدى

في كل لونٍ لنا قصّه وراها مرام

الأسود نسوّد الدنيا في عين العِدا

والأخضر أنخلي قلوب البشر في سلام

والأبيض وجوهنا تكرم من أهلها الردى

الله كساها بياض من بياض الغمام

والأحمر نقول جعل العمر دونك فدا

يا أغلى بلد فخرها يزداد في كل عام

ويا زايد الخير ما ضاعت جهودك سدا

على خطاك البلد مسيرها للأمام