شكرا لقرائتكم خبر عن "بن بطل" يتوج بـ"سنجسبيل" و"كيمبير" يفوز ببطولة آل مكتوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

توج الحصان «كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي ببطولة آل مكتوم التي شهدها الشوط السادس الذي جرى أمس الأول على مضمار ميدان، ضمن سباقات الحفل الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي، لهذا الموسم.

واصل ميدان سباقاته المثيرة هذا الموسم، حيث تضمن السباق الكرنفالي الثاني 8 أشواط، خُصص الأول للخيول العربية الأصيلة، وخصصت بقية الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ مجموع جوائزها مليوناً و310 آلاف دولار برعاية «لونجين»، وكانت خيول جودلفين هي الأبرز خلال الحفل، حيث فازت بأربع بطولات.

وخُصصت بطولة آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر (الفئة الثانية). وبإشراف المدرب دووج واتسون، قاد الفارس باتريك دوبس الجواد الفائز لقطع مسافة الشوط الذي جرى على المسار الرملي في 1:37:56 دقيقة بفارق شورت هيد.

وجاء في المركز الثاني في الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 350 ألف دولار، «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة تاج أوشي، وحل ثالثاً «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف، بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن.

وكان الحصان «بن بطل» لجودلفين اسماً على مسمى في الشوط الرابع، حيث توج ببطولة الفئة الثانية سنجسبيل ستيكس باكتساح، فالحصان الذي يُدّربه المدرب العالمي سعيد بن سرور بدأ السباق الممتد لمسافة 1800 متر وأنهاه بوتيرة واحدة تبوأ فيها المقدمة منذ بداية السباق وحتى النهاية، محققاً فوزاً رائعاً بقيادة الفارس كريستوف سوميلون في زمن بلغ 1:52:18 دقيقة، وحل ثانياً بهذا السباق البالغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار، «فور ذي توب» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف سالم بن غدير وقيادة مايكل برزلونا.

وفي الشوط الأول استطاعت الفرس «آر بي موني تو بيرن» للشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان، أن تخطف الفوز لتتوج ببطولة الفئة الأولى آل مكتوم لتحدي الخيول العربية «الجولة الأولى»، وشهد هذا الشوط مشاركة 16 خيلاً وأقيم على المسار الرملي لمسافة 1600 متر، وبلغ مجموع جوائزه 65 ألف درهم.

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وحققت «آر بي موني تو بيرن» الفوز بعد أن قطعت مسافة الشوط بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل في 1:46:92 دقيقة بفارق بلغ 4.25 طول عن أقرب منافسيها وهو «تشيك روك» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية، وريبكا بايرن وبن واتسون، بإشراف إروين شاربي وقيادة بريت دويل، والذي جاء في المركز الثاني.

وأكد المهر «كوماندينج» لناصر عسكر جدارته، وحقق الفوز الثاني له على التوالي، بعدما توج بالسباق التحضيري لبطولة الألفي جينيز الإماراتي في الشوط الثالث الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة «حسب عمر ونتائج المشارك» لمسافة 1600 متر.

وحقق المهر البالغ 3 سنوات، فوزاً رائعاً، بعدما قطع بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن مسافة الشوط في زمن 1:39:69 بفارق شورت هيد، عن صاحب المركز الثاني «المداير» لإتش وبي، بإشراف علي راشد الرايحي.

وحسم الجواد «بلاتنيوم ستار» لجودلفين، الفوز ببطولة الشوط السابع ببراعة، بعد أن قدم أداء رائعاً على الرغم من هطول المطر، حسم به الفوز لصالحه في الشوط البالغة مسافته 1200 متر.

وبإشراف المدرب الكبير سعيد بن سرور، قاد الفارس كريستوف سوميلون «بلاتنيوم ستار» لقطع مسافة السباق في زمن قدره 1:11:70 دقيقة، بفارق رقبة عن أقرب منافسيه.

وفاز «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بكأس الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر (تكافؤ) بعدما قطع بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف المدرب دووج واتسون، مسافة الشوط في 1:09:50 دقيقة بفارق بلغ 1.75 طول.

وتفوق «زاجوزكي» لجودلفين على نفسه وانتزع كأس الشوط الخامس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ عشبي) لمسافة 1600 متر، وقطع الجواد الفائز بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسافة الشوط في 1:35:90 دقيقة بفارق 3.75 طول، وتمكن الجواد «كي فيكتوري» لجودلفين من الظفر بكأس الشوط الثامن الختامي الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر (تكافؤ عشبي) بعدما قاده الفارس جيمس دويل بإشراف شارلي أبلبي لقطع مسافة الشوط في زمن قدره 1:37:58 دقيقة بفارق 1.5 طول.