مناطق شمال السعودية تشهد تساقط ثلوج كثيفاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، وكالات



غطّت الثلوج مساحات واسعة من مرتفعات تبوك شمال السعودية، امس الجمعة، فيما جذبت منطقة سانت كاترين في جنوب سيناء المصرية، آلاف السياح بعد أن اكتست جبال المنطقة باللون الأبيض.

وتزينت مرتفعات اللوز وعلقان والقرى القريبة من الزيتة والحرة ورحيب في تبوك شمال السعودية، بكساء ابيض. ووجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك ورئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني في المنطقة، الجهات المعنية، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء، أو بعد تساقط المزيد من الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة.

ووثّقت صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية صوراً لأماكن تساقط الثلوج في منطقتي علقان والظهر، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض.

وفي مصر، اكتست الجبال الشاهقة في منطقة سانت كاترين جنوب سيناء باللون الأبيض، إثر تساقط الثلوج في الأودية وعلى قمم الجبال، لتتحول إلى لوحة فنية بديعة الألوان.