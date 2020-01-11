فليسبرتو إرناندث.. كتابة على أرضية الحلم

عازف بيانو ومؤلف موسيقي علاوة على أنه «الكاتب الذي لا يشبه أحداً غيره، لا من الأوروبيين ولا من الأمريكيين اللاتينيين».. هكذا كان الكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو يصف كاتب الأورجوياني فليسبرتو إرناندث»، ويضيف أنه «لا نظامي يستعصي على كل تصنيف وكل تأطير، لكنه يقدم نفسه كاتباً لا تخطئه العين بمجرد فتح الصفحة»، إنه ثاني اثنين يندرجان تحت لافتة أبرز أعلام الأدب الفانتازي.

كان خوليو كورتاثار ينسبه إلى سلالة روحية سابقة على سقراط «لا يبدو أن المعاني لديه تخضع للملكات العقلية من أجل عملية المعرفة؛ بل تدخل وتخرج من الأشياء على إيقاع الهواء في الرئتين».

هذه السلالة أرست أسس الطليعة في الآداب المكتوبة بالإسبانية، وقام كل واحد من أعضائها على طريقته بشق طرق جديدة لمواجهة ما وصفه كورتاثار بأنه «تلك الواقعية الزائفة التي تتمثل في الاعتقاد بأن كل الأشياء يمكن وصفها وشرحها، مثلما أرست نزعة التفاؤل الفلسفي والعلمي للقرن السابع عشر، وأثمرت جهودهم تحول القصة إلى قوقعة للغة، إلى شقيق غامض للشعر» حيث إنه «ما من اختلاف جيني بين ذلك النمط من القصص وبين الشعر، كما نفهمه بدءاً من بودلير».

إنه فليسبرتو إرناندث (20 أكتوبر 1902 13 يناير 1964) أحد المنسيين العظام في الآداب المكتوبة بالإسبانية، وقد اعترف جارثيا ماركيز بأنه يدين له بقوله، إنه لو لم يقرأ قصصه عام 1950 لما أصبح الكاتب الذي صاره؛ لأن إرناندث علمه أن أشد الألغاز إلحاحاً هي ألغاز الحياة اليومية.

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بدأ إرناندث النشر عام 1925 بكتيبات صغيرة يسهم في إصدارها أصدقاؤه، وكان إبداعه يقوم على استحضار الذكريات، وفي نفس الوقت تحليلها وتأملها، وواصل العمل بهذه الثيمات مع نشر مجموعة «الحصان الشارد» التي ترجمها إلى العربية أحمد حسان وصدرت عن مركز المحروسة للنشر، وبدءاً من «لم يضيء أحد المصابيح» ستبدأ الفانتازيا في لعب دورها بوصفها العنصر الأول لبناء السرد، وانطلاقاً منها ستجد إبداعاته مكانها على مستوى التوازن بين الذاكرة والفانتازيا، وسيبرز هذا التوازن ليشكل أحد الأعمدة الجمالية للسرد في «المنزل الغارق» و«التمساح» و«أراضي الذاكرة».

يؤسس إرناندث أدب غرابة فيه على نحو متناقض تكون الغرابة هي الحالة الاعتيادية، فمنذ بداية مساره تسيطر على قصصه شعرية السر، ويختلط لديه العجائبي بالفانتازي على أرضية الحلم والسوريالية وربما الرمزية، يفرض الحلم واللغز مملكتهما داخل مظهر الاعتيادية، ويضفيان على الأشياء قوة تفلت من قوانين المنطق إلى حد التغلب على إرادة البشر الفانين، تنطوي الأشياء على قوة تعمل على تفاعل الهواجس التي تنتقل مباشرة إلى القارئ، بحيث يتحول اليومي وما ليست له قيمة، إلى بوتقة لأوجه قلق تسبب الجنون.

عاش إرناندث حياة شظف وبؤس، قضى الشطر الأكبر منها يقوم بجولات موسيقية في المناطق الداخلية للأوروجواي والأرجنتين، تزوج خلالها مرتين ولم يخرجه من سياق هذه الحياة البائسة سوى حصوله على منحة من الحكومة الفرنسية، وأثناء الاحتفال به في نادي القلم بالعاصمة الفرنسية في 13 ديسمبر عام 1947 تقدمت منه حسناء أندلسية هي ماريا لويسا لاس إيراس، لتعرب له عن إعجابها به، كانت عارضة أزياء دافعت عن عمال مناجم الفحم المضربين في استورياس، على الرغم من أنها قريبة أحد جنرالات فرانكو، وسرعان ما توثقت علاقتهما وتزوجا عام 1949 لكنهما انفصلا في العام التالي، وبقيت هي في الأوروجواي حتى الستينات.

لم يدر بخلد إرناندث أديب السر والرسائل الخاطئة أن زوجته الجميلة جاسوسة سوفييتية متحمسة في سياق الحرب الباردة، ولم تتضح حقيقتها وتخرج إلى العلن إلا في عام 1998.

كانت نهاية إرناندث جديرة بإحدى قصصه، فقد ازداد وزنه بصورة بالغة، وأصيب في عامه الأخير بسرطان الدم، وحين وافته المنية تعذر إخراج التابوت من الباب، فاضطروا إلى إخراجه من النافذة، وفي غمرة الارتباك لم يوضع شاهد على قبره فضاع أثره، ولم تبق سوى كتاباته لتشهد على هذه الروح القلقة.