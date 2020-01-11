شكرا لقرائتكم خبر عن التحرش بالأطفال جريمة غفلة الأهل واختلاط الجنسيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيهان شعيب

التحرش بالأطفال جريمة اللاجديد، فاليوم كالأمس في حدوثها، وإن اختلفت ظروفها، وكيفيتها، ومرتكبوها من حيث الأعمار، والأسلوب المتبع، والمكان، وصلة القربى بالمعتدى عليهم من عدمها، لكن القاسم المشترك الأعظم فيها أنهم صغار لاحول لهم ولا قوة في مجابهة المتحرشين والمتربصين بهم، ولا وعي لديهم بأساليب الحماية الواجبة، ولا بصيرة كافية بكيفية تجنيب أجسادهم مثل هذا الفعل الإجرامي، ولا حمايتها من الوقوع في براثن من يتربصون بهم، تمهيداً لتصيدهم، وانتهاش براءتهم.

إذاً، إذا كان التحرش هو كل قول، أو فعل، أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر عن شخص تجاه أي شخص آخر، بما يمس جسده، أو عرضه، أو يخدش حياءه بأي أسلوب كان، بما فيها وسائل التقنية الحديثة، في ضوء تحريم الله سبحانه وتعالى الأعراض، كما الدماء والأموال، وسد الشريعة جميع الذرائع والطرق الموصلة إلى هتكها، فكيف نفرق هنا مثلاً، بين ما إذا كانت مداعبة الأطفال بالمسح على الرأس، أوالتربيت على الكتف، أفعالاً إنسانية لا تندرج ضمن فعل التحرش بأي شكل، وبين كونه تحرشاً، إذا رفضته أسرة الطفل، أو وصمت من يقوم بذلك بالمتحرش، في ضوء تعدد الجنسيات في الدولة والتي يتجاوز عددها 200 جنسية، مع اختلاف عاداتها، وتقاليدها، وتصوراتها، وتكييفها لأفعال الآخرين، وتقييمها لها؟ وكيف يقف القانون من ذلك بإصدار عقوبة على هذا، أو ذاك، لكون الفعل الفلاني مع الطفل يعتبر تحرشاً من عدمه، إذا لم يصل إلى حد انتزاع الملابس، وما شابه ذلك؟ وأيضاً ما السبل الواجبة الاتباع من قبل التربويين لتوعية أطفالنا بكيفية تجنيب أنفسهم التعرض لمثل هذا الفعل الشائن، لاسيما وأن تعليم الطفل حفظ خصوصية جسده، أمر فارق في توعيته، وتدريبه على صيانة نفسه؟ وكيف تصبح الأسرة من الوعي بمكان -من دون الغفلة- في الانتباه لفلذات الأكباد، دون تركهم لرعاية الخدم في المنازل، وتوصيل السائقين لهم إلى المدارس؟ حول ذلك يدور التحقيق الآتي:

د. يوسف الشريف المستشار القانوني، يوضح أن القانون لا يجازي على مجرد المسح على الرأس، أو لمس اليد بصورة لا تدعو للريبة، وإنما يحاسب على تحسس أماكن العفة لدى البنات، والذكور، أو تقبيل أي منهما بشكل مسيء يدل على الريبة، والشك، فضلاً عن وجوب بيان أثر فعل التحرش، مع وجود شهود، لأن الولد غير مصدق في أقواله، إذا كان دون سن التمييز.

وعلى التوازي مع القول السابق، يرى د. سالم الشويهي أن التحرش الجنسي بالأطفال جريمة عالمية، حرّم الإسلام كل أشكالها، وصان بتعاليمه السامية حرمة الإنسان صغيراً كان، أو كبيراً، وجعل للآخر حرمة وكرامة يجب ألا ينتهكها أحد، ومن ذلك تحريم التحرش الجنسي بالكبار، فضلاً عن الأطفال والتي تعد جريمة في الشريعة والقانون، قائلاً: تحدد جريمة التحرش من قبل القانون حسب الأعراف والبلدان، فما يكون في عرف بلد تحرشاً قد لا يكون كذلك في بلد آخر، وينطبق ذلك عند تكييف القضية، وإثباتاتها، وذرائعها، فكل قضية يكون لها حيثياتها، وملابساتها، التي ينظر إليها القانون على حدة، ويخضعها للتسلسل السببي والمنطقي، فإذا ثبت في الشرع والعرف أن ما قام به الشخص يعد تحرشاً، سواء بنظرة أو كلمة، أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، تكون العقوبة ضد الشخص المتحرش نافذة، فيما قد يأخذ التحرّش الجنسي أشكالًا مختلفة، وقد يقتصر على شكل واحد، وربما أكثر في وقت واحد، كالنظر المتفحّص، أي التحديق، أو النظر بشكل غير لائق إلى جسم شخص ما، أو أجزاء من جسمه، أو عينيه، إلى جانب التعبيرات الوجهية، أو الصوتية المسيئة.



خطة وطنية



ويذهب محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم، إلى أن التحرش بالأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، فهو سلوك سيئ يرتكبه أصحاب النفوس الضعيفة، فالطفل يحتاج إلى حماية من قبل الأسر والمجتمع لأن الطفل المتحرَّش به يتعرض أحياناً لأضرار جسدية ونفسية تؤثر في حياته المستقبلية.

وهنا لا بد أن أشير إلى ما تقوم به إمارة الشارقة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة من حرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لحماية الأطفال من خلال إنشاء إدارة مختصة تسمى إدارة سلامة الطفل تابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حيث تقوم بالتوعية باستمرار من خلال عمل المنتديات والورش والمحاضرات، سواء للأطفال، أو الأسر، أو المؤسسات المعنية.

ولقربي من مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، هناك تدابير لحماية الأطفال من التحرش من إخلال إلحاق الأطفال من الجنسين بدورات رياضية لحماية أنفسهم من التحرش في رياضات التايكواندو والجودو. ولا بد أن تكون هناك تدابير وقائية لمنع حوادث التحرش بالأطفال، وأذهب إلى ما طالب به مختصون قانونيون واجتماعيون ومعنيون، بحماية الطفل للحد من حوادث التحرش التي يتعرض لها الأطفال، وهي: تفعيل خطة وطنية تشارك فيها مؤسسات الدولة لتعزيز التربية والثقافة الجنسية لدى الأطفال وتوعية الأهالي بإرشادات حماية الطفل ومساءلتهم قانونا حال وقوع الضرر والإهمال، وتشجيع ذوي الضحايا على الإبلاغ عن الحوادث، وتشديد العقوبة على الجناة لحماية أجيال المستقبل.

وأرى الدور الأكبر والمهم يقع على الأسر من المنزل بمراقبة الخدم والسائقين باستمرار، وعدم إعطاء الإذن للأطفال بالذهاب وحدهم للبقالات والأسواق والمنتزهات وأماكن الألعاب، كما يجب مراقبتهم من خلال تصفح وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتعرضوا للابتزاز، كما يجب توعية الأطفال بموضوع التحرش وكيفية حماية أنفسهم من ذلك.

ولحماية هوية الأطفال الشخصية وحمايتهم من التحرش لابد من تضافر الجهود من مجالس أولياء الأمور، ومؤسسات تعليمية، ورياضية، ومجتمعية، وأمنية، وأسرية، وإعلامية، من خلال تنفيذ الورش والمحاضرات والمنتديات، والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للوقاية من التحرش بالأطفال.



تكثيف التوعية



وتعتبر نعيمة الزعابي نائبة رئيس مجلس أولياء الأمور في كلباء، أن التحرش بالأطفال من أخطر الجرائم، منوهة بأنه يتوجب على أولياء الأمور في ضوء انفتاح الدولة على العالم، وتواجد اكثر من 200 جنسية فيها مختلفة العادات والتقاليد، والفكر والديانات، رفع سقف الوعي لدى الأبناء بماهية التحرش، وكيفيته، وأنواعه، وعلاماته وأساليبه، وكيفية مواجهته، وصفات المتحرش، مع المتابعة المستمرة منهم لأطفالهم داخل وخارج البيت، وتجنب تركهم بمفردهم مع السائق، أو الخدم، أو الغرباء، وحتى المقربين، ومتابعتهم في المدارس، وتعريفهم بماهية الأماكن غير المسموحة، لاسيما وأن المتحرش في الأغلب يستهدف الطفل الضعيف، لقناعته بخشيته من الإفصاح عما تعرض له، وأيضاً قد يتعرض للتحرش الطفل المفتقر إلى اهتمام أسرته به، وغير المشبع عاطفياً، بما يستوجب إحاطة الطفل بالحب والحنان، وغرس روح الدفاع عن النفس داخله، والحديث معه بشكل يومي والمداومة على متابعة أخباره. وعلى المدارس الحكومية والخاصة الاستمرار في رفع وعي الطلبة بمخاطر التحرش من خلال تكثيف المحاضرات، والأفلام التوعوية بشكل مستمر، وتخصيص اختصاصيين نفسيين لتولي ذلك، لاسيما وأن كل طفل في الدولة محل اهتمام المجتمع الإماراتي سواء كان مواطناً، أو من جنسية أخرى.



نصائح عامة

وجّه اختصاصيون تربويون الأسر لمجموعة نصائح يجب عليها توعية الأطفال بها

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* ألا يحمم الطفل أي شخص حتى الجد، أو الجدة، وإن كان رضيعاً، فلا يجب السماح لأي شخص غير الأبوين بتحميم الطفل، حتى يتعود على أن الوالدين فقط هما اللذان يمكنهما تعريته، ولمس جسده، وبذلك سيشعر الطفل بعدم الارتياح إن حدث ذلك من أي شخص آخر.

* لا يبدّل الطفل ملابسه أمام شخص آخر كبيراً كان، أو صغيراً مثله، حيث يجب ألا يرى أحد جسمه، وبالمثل لا يسمح لأحد الأبوين بتغيير ملابسه أمام الأطفال.

* بعد عمر 6 سنوات يجب أن يتعود الطفل الاستحمام بمفرده، وعدم رؤية أحد لجسمه حتى الأب، والأم، إلا للضرورة القصوى.

* تعليم الطفل آداب الاستئذان، من وجوب طرق بابه قبل الدخول لغرفته كي يتعلم أن يطرق باب غرفة الأكبر منه قبل الدخول، ومن ذلك سيتعلم الطفل الخصوصية المتمثلة في الحفاظ على جسده، وأنه غير مسموح لأحد بانتهاك خصوصية الآخر.

* لابد أن يلعب الطفل مع أطفال من شريحته العمرية نفسها، على أن يكونوا متوافقين معه جسمانياً وعضلياً، مع أهمية زرع الثقة بالنفس في الطفل حتى يتمكن من الصراخ، أو دفع من آذاه وقت محاولة تخطي شخص حدوده الآمنة، أو حين لمسه بصورة سيئة.

* ضرورة أن يعرف الطفل أن لمس، أو اللعب بأعضائه الحساسة، أو تلامسها لأي سطح، مرفوض رفضاً تامًا، وعند ملاحظة أن الطفل يقوم بهذا التلامس، يجب إلهاؤه، ومنعه من ذلك، بتشتيت انتباهه لأي شيء آخر، وإشغاله به، لمن هم دون الثلاث سنوات.



تجنب المساومة



أكدت منظمة «اليونيسيف» تزايد جرائم التحرش بالأطفال في جميع أنحاء العالم، حيث إن نحو 15 مليون فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة تعرضن للممارسات الجنسية بالإكراه، إلى جانب تعرض الكثير من الأولاد للخطر، وفي ذلك تشير بيانات أوردتها من 28 بلداً، إلى أن 9 من كل 10 مراهقات تعرضن للإكراه على ممارسة الجنس بالإبلاغ عن وقوعهن ضحية من قبل شخص قريب، ومعروف لهن، واستناداً إلى بيانات من 30 بلداً، فإن 1% فقط من الفتيات المراهقات اللاتي تعرضن لممارسة الجنس بالإكراه قد توصلن للحصول على مساعدة مهنية، كما ذكرت «اليونيسيف» أن الأصدقاء وزملاء الدراسة يعدون من بين أكثر مرتكبي الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها المراهقون الذكور في 5 بلدان، مؤكدة في ذلك على وجوب أن يتعلم الطفل في صغر سنه أن جسمه ملكه هو وحده، وليس لأحد حق لمسه، أو الاقتراب منه خارج نطاق الأبوين، فهناك ما تسمى حدود آمنة، وهي الدائرة من حوله، فليس لأي شخص كبير أو صغير أن يتخطاها إلا إذا سمح هو بذلك، فضلاً عن تجنب مساومته على الحلوى، أو شيء يريده مقابل احتضانه، أو تقبيله، حيث قد يتعلم من ذلك المساومة على الأشياء وانتزاع ما يرفضه منه قسراً، وبذلك لن يستطيع حماية نفسه ووضع حدوده الآمنة.

وتنصح منظمة الصحة العالمية لطب الأطفال بمنع استخدام الأطفال لأيٍ من الأجهزة الإلكترونية لمن هم دون السنتين، وعدم تخصيص جهاز خاص بالطفل لمن هم أقل من 14 عاماً مع وجوب فرض رقابة مشددة عليهم، حيث وفقاً لأحدث الأبحاث، يحصل الطفل على أول هاتف ذكي له في عمر عشرة أعوام، وتوضح الدراسة نفسها أنه في عمر 12 سنة، يوجد 50% من الأطفال لديهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن بيل جيتس صرح في حوار مع مجلة Mirror بأنه لم يسمح لأطفاله بامتلاك أجهزة خاصة بهم إلا في عمر 14 عاماً، حيث ذلك هو العمر الآمن لإعطاء الطفل الهواتف الذكية.