التقدم إرادة مجتمعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في كتابه «ثقافة التقدم وتحديث مصر»، يؤكد د. مصطفى النشار أنه يمكن التحول من ثقافة التخلف إلى ثقافة التقدم إذا ما أراد الأفراد والمجتمعات ذلك، وإذا ما حرصوا عليه وامتلكوا آليات هذا التحول، وفي مقدمتها تعديل فلسفة التعليم القائمة، والتحول نحو نظم التعليم الحديث بشكل كامل، وتنمية قيم الحوار والعقلانية وحب البحث العلمي، وبالطبع فإن كل ذلك لن يكون إلا بعد القضاء على الأمية الثقافية، كما أنه من الضروري إعادة بناء الثقافة العربية المعاصرة عبر إحياء كل عناصر ثقافتنا القومية، من خلال حركة ترجمة واسعة تستعيد روح حركة الترجمة التي قادها الحكام المسلمون بأنفسهم أيام الخلافة العباسية وفي صدر الإسلام.

ويرى د. مصطفى النشار أن تغيير نمط الثقافة المتخلف السائد في مجتمعنا هو نقطة البداية لأي إصلاح منشود في كافة المجالات؛ إذ كيف يمكن المناداة بالإصلاح في الوقت الذي تسود فيه ثقافة الشلة والوساطة والمحسوبية، وكيف يمكن لهذا الإصلاح أن يقوم في ظل أمية ثقافية بأبسط المبادئ السياسية لدى كل أجيال المجتمع تقريباً، وكيف يمكن أن نتصور أن إصلاحاً اقتصادياً جذرياً يمكن أن يفعل فعله في تحديث المجتمع، طالما أن الأمية الاقتصادية قائمة وموجودة حتى لدى من يسمون أنفسهم «رجال أعمال».

هل يمكن أن نفكر في المستقبل بعقلية الماضي؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نتأمله ونفكر فيه جيداً، ففيه يكمن الداء وفيه يمكن أن نصل إلى إجابة لتكون الدواء، فالمجتمع المترهل هو مجتمع لا يفكر في المستقبل؛ بل لا يمكنه أن يفكر فيه؛ لأن عقلية الماضي سائدة، والمجتمع الذي يريد التحديث لنفسه لا بد أن يدفع إلى صفوفه الأمامية، العقليات الشابة الطموح القادرة على أن تفكر في المستقبل بعقلية المقبل.