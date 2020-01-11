عروض الجناح الروسي تبهر زوار مهرجان الشيخ زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل



تبرز جميع الدول المشاركة في «مهرجان الشيخ زايد» المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، ثقافتها وحضارتها المتميزة؛ ومنها روسيا التي يقدم جناحها عروضاً تراثية ومشغولات يدوية ومنتجات تراثية وأطعمة شعبية معروفة في المجتمع الروسي، التي تبهر زوار «مهرجان الشيخ زايد» ضمن فعالياته المتواصلة حتى أول فبراير/‏‏شباط المقبل.

ويستقطب الجناح الروسي، أعداداً كبيرة من زوار المهرجان من جميع الجنسيات المختلفة؛ للتعرف إلى موروثها التقليدي؛ مثل: الملابس التقليدية، والأواني الخشبية، وأشهر الأكلات الشعبية، والمربى والدُمى الروسية التقليدية.ويتزين الجناح الروسي بألوان ورسومات منها مناظر طبيعية من روسيا ولوحات للشخصيات الأسطورية، ويحتوي الجناح على محل لإسعاد الزوار، وخاصة الأطفال بالرسومات التقليدية على الأيدي من قبل متخصصين روسيين بمواد تبقى لمدة 7 أيام مع سهولة إزالتها.وتقف كسنيا سيفرنكو مشرفة الجناح؛ لاستقبال الزوار لتأخذهم في رحلة عبر أجنحة المهرجان الذي يضم المحال التي تعرض الكثير من منتجات الصناعات الشعبية والتقليدية المختلفة.