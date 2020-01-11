تعاون بين «الشارقة للمتاحف» و«أصدقاء مرضى السرطان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت هيئة الشارقة للمتاحف مذكرة تعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بحضور كل من منال عطايا مدير عام الهيئة، والدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وعدد من موظفي الجهتين.

تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل العمل المشترك الذي يتماشى مع توجهات الطرفين، وحرصهما على تفعيل العمل المجتمعي، وتقدم الهيئة بموجب المذكرة خدمات وبرامج متحفية لمرضى السرطان، فيما تسهم الجمعية في رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية متاحف الشارقة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الفحوص المبكرة والدورية من خلال إقامة فعاليات توعوية بأمراض السرطان لموظفي الهيئة.

وقالت منال عطايا: ينبثق توقيع مذكرة التعاون من إدراك هيئة الشارقة للمتاحف، لأهمية العمل المؤسسي المشترك، الذي يسهم في زيادة الوعي بين الأفراد بشأن المسؤوليات الاجتماعية، وأنا أؤمن بالعلاقة الوثيقة بين الجسد والعقل، ما يجعلنا ملتزمين تجاه الفئات المختلفة في ما يتعلق بالقضايا الصحية، سواء كانوا من ذوي الإعاقة، أو مرضى السرطان، لا سيما وأننا ندرك أن الورش الإبداعية وزيارة المتاحف ستعود بالنفع عليهم.

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قالت الدكتورة سوسن الماضي: تواصل جمعية أصدقاء مرضى السرطان تعزيز شبكة علاقاتها وشراكاتها مع مختلف المؤسسات في الشارقة والإمارات وخارج الدولة، لتوفير كل أشكال الدعم، خصوصاً المعنوي والنفسي لمرضى السرطان وعائلاتهم وتوفير بيئة تحتضنهم وتشجعهم على مواصلة حياتهم وسط مجتمعهم وتحت مظلة مؤسساته.

وأضافت الماضي: نشكر هيئة الشارقة للمتاحف على مساهماتها في رسم البسمة علي وجوه مرضى السرطان من خلال العديد من الورش الفنية التي توفرها الهيئة ومبادرات الجمعية الداعمة للمرضى وعوائلهم، كما نشكرهم على ما يقدمونه من دعم من خلال استضافة وفود الجمعية وإبراز الجانب الثقافي والإرث الحضاري للشارقة والدولة، ونعتبر أن مذكرة التعاون مع الهيئة تؤكد أن المتاحف لا تحفظ التراث المادي للدولة فقط، بل والقيم والعادات الأصيلة لأبنائها ومجتمعها أيضاً.

وفقاً لبنود المذكرة توفر هيئة الشارقة للمتاحف، الدخول المجاني لوفود الجمعية، وتنظيم ورش عمل مصاحبة وجولات توعوية بمقتنيات المتاحف ينفذها مرشدون تابعون للهيئة، إضافة إلى استقبال الوفود الرسمية خلال عدد من المؤتمرات تنظمها الجمعية.