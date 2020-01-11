314 مليون درهم لطرق خارجية وبنية تحتية جنوب الوثبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء



تنفذ شركة أبوظبي للخدمات العامة، «مساندة»، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، والشركاء الاستراتيجيين مشروعاً في جنوب الوثبة لإنشاء طرق خارجية وشبكة بنية تحتية تمتد من الطريق الرئيسي إلى أربع قطع سكنية، بتكلفة 314 مليوناً، و250 ألف درهم، تشمل توفير متطلبات البنى التحتية من تمديد للكابلات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والعواصف، وأبراج الاتصالات والحدائق، وبينت أن مدة المشروع 21 شهراً.

ويهدف المشروع إلى خدمة المناطق السكنية وإنشاء طرق خارجية ومقومات البنية التحتية الأساسية من شأنها توفير الخدمات عصرية التي ستلبي احتياجات السكان من البنى التحتية وتوفير أسباب السعادة، والاستقرار لجميع سكان هذه المناطق.

وأشارت «مساندة» إلى أنها تعمل مع الشركاء الاستراتيجيين على تسريع وتيرة العمل ليتطابق مع الجدول الزمني المعد مسبقاً للمشروع، مؤكدة عزمها على تطوير مبادرة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، حيث يتم تطبيق بعض المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في جوانب الصحة والسلامة في مشاريع الطرق والبنية التحتية من خلال توفير معدات يتم التحكم فيها عن بعد عن طريق نظام الملاحة المرتبط بالأقمار الصناعية والتي تعمل عن طريق إدخال الإحداثيات لمناطق الحفر والردم من دون الحاجة إلى تدخل الكادر البشري بشكل مباشر في الموقع.

ولفتت الشركة إلى أنها زادت من تنبيه سائقي المركبات الثقيلة في المشاريع في حال وجود أي عوائق تحيط بالمركبة خلال سيرها، وكذلك توفير آلية أوتوماتيكية لتشغيل المياه في الصهاريج المستخدمة في المشاريع، تعمل من خلال فتح وغلق صنابير المياه أوتوماتيكياً من دون الحاجة إلى النزول والصعود من المركبة، أو الحاجة إلى موظف لتشغيل تلك الآلية.