تواصل هطول أمطار الخير على الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عدنان عكاشة، محمد علاء

شهدت مناطق مختلفة من الدولة، أمس الجمعة، تواصل هطول أمطار مختلفة الشدة، تنوعت بين غزيرة إلى متوسطة وخفيفة، بسبب مرور عدد من السحب الركامية الممطرة في أجواء الدولة، وقلَّت الرؤية الأفقية إلى ما دون 2000 متر مع قدوم رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة وصلت سرعتها إلى 38 كم/‏‏‏س، وبلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 7.7 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 01:30 صباحاً، فيما تساقط البرد في منطقة الرويس.

وتواصل هطول الأمطار الغزيرة على أبوظبي من مساء يوم أمس الأول الخميس، واستمر تساقطها بشكل متقطع على أنحاء الإمارة.

ونصحت شرطة أبوظبي السائقين بتجنب أماكن تجمع الأمطار وتخفيف سرعة المركبات وترك مسافة أمان كافية والتأكد من نظافة زجاج المركبة من الداخل وتفقد مسَّاحات الزجاج وإطارات المركبة. ْوشهدت منطقة الشويب بمدينة العين، هطول أمطار متوسطة على طريق دبي العين وغزيرة في منطقة فلج المعلا بإمارة أم القيوين، ومنطقة العوير بدبي.

فيما تواصل هطول الأمطار في رأس الخيمة، أمس، لليوم الثاني على التوالي، بمعدلات تفاوتت بين المتوسطة والخفيفة.

وكانت الأمطار بدأت الهطول على الإمارة في ساعة متأخرة من ليل الخميس/‏‏‏ الجمعة، وجرت الأودية في بعض المناطق.

وبلغ إجمالي مياه الأمطار التي سحبتها وصرفتها آليات وفرق دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، من طرق وميادين الإمارة، خلال يومين من المنخفض الجوي الحالي 955,000 جالون، جرى تصريفها خلال 191 عملية نقل.

وقال المهندس أحمد الحمادي، مدير عام خدمات رأس الخيمة «إن الدائرة تلقت 68 بلاغاً حول تجمع مياه الأمطار، تم التعامل معها جميعاً على الفور من قبل فريق العمل المكلف بمواجهة تداعيات الطقس السيئ، وضم الفريق 46 موظفاً فيما بلغ عدد الصهاريج العاملة على شفط مياه الأمطار 22 صهريجاً.

وأغلقت شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع دوريات (راقب) البيئية، التابعة لدائرة الخدمات العامة، الطرق المؤدية إلى جبل جيس، حفاظاً على سلامة رواد المناطق الجبلية والأودية من التقلبات الجوية.

فيما أكدت بلدية مدينة الشارقة تواجد فرق الطوارئ التابعة لها في الميدان منذ بدء الحالة الجوية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار حيث وضعت البلدية خطة للتعامل مع أية تجمعات بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات .

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس لجنة طوارئ الأمطار أن خطط البلية المسبقة ركزت على المناطق الحيوية لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير أفضل الخدمات للسكان.

في حين استنفرت بلدية الحمرية كافة جهودها وحرَّكت كوادرها وطواقمها الفنية للعمل على مدار الساعة لسحب مياه الأمطار من الشوارع، والدوارات والطرق الرئيسية.

من جهته ناشد المركز الوطني للأرصاد، الأفراد بتوخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، خاصة مع تدني مدى الرؤية الأفقية، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وتوقع المركز أن تستمر السحب الركامية الممطرة في كافة أنحاء الدولة اليوم السبت.

وتوقع المركز أن تخف حدة الحالة الجوية بوجه عام يوم غد الأحد.