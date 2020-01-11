شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب الطفل سماء بـلا نجـوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

عبد اللطيف الزبيدي

ما رأيك في أدب الطفل العربي؟ لك أن تقول إنه بعد كامل كيلاني، ومحمد عطية الأبراشي، لم تظهر في سماء كتب الأطفال نجوم مبدعة. تلك الأساليب مشكورة، لكن تجاوزها الزمن. أين الإبداع الجديد، وماذا عن الرسوم المتحركة؟

يجب التذكير بأن ميراثنا الثقافي قد يكون له تأثير سلبي تربوياً. الجاحظ كان يسخر من معلمي الصبيان، كان الناس ينظرون إليهم نظرة دونية. الصاحب بن عبّاد الشعوبي وصف المتنبي بأنه «وليد قرية ومعلم صبية».

على الباحثين استقصاء الأسباب التي جعلت أدب الطفل العربي نادراً في المستويات الرفيعة. الشعر المكتوب للصغار مأساة أخرى، فكم عدد أمثال الأستاذ الراحل سليمان العيسى؟ لو سألنا شخصاً ساخطاً لقال، مع التسامح إن 80% من أدب الطفل العربي إكرامه دفنه.

لم تدرك المناهج العربية أن الغاية العليا هي تربية الخيال وتنميته. أينشتاين يراه أهم من المعرفة. الذين كتبوا ويكتبون لأطفالنا أغلبيتهم من أقلام الدرجة العاشرة. الأساس غلط؛ لأنهم يتوهمون أن الكتابة للطفل يجب أن تكون سطحية ضحلة؛ لأن الأطفال لا يفهمون، وكأن الكبار أهل فهم بدليل عبقريات الأوضاع العربية.

دعنا. انظر كتاب «الأمير الصغير» للأديب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري (1900 1944). هذه الرائعة ترجمت إلى 250 لغة.

القصة خيال محلق، فالكاتب نفسه طيار، وفلسفة حياة. تأدباً يترك القلم له الكلمة، هذه مقتطفات: «كل الأشخاص الكبار كانوا أولاً أطفالاً، لكن القليلين منهم يتذكرون». «عليك إذاً أن تحكم على نفسك بنفسك، أجابه الملك. إنه الأمر الأصعب. أعسر بكثير على المرء أن يحاكم نفسه من أن يحكم على غيره».

«نهاية الشيء تدل على بداية شيء جديد (..) اللغة مصدر سوء تفاهمات». خذ هذه فهي درس في العلاقات الدولية: «يقيناً قال الثعلب. لستَ في نظري سوى طفل صغير مثل مئة ألف طفل آخر. ولستُ بحاجة إليك، ولا أنت محتاج إليّ. لستُ في نظرك سوى ثعلب مثل مئة ألف ثعلب. لكن إذا استأنستني فسيحتاج كلانا إلى الآخر. ستكون لدي فريداً في العالم، وسأكون لديك فريداً في العالم». الآن موعد إقلاع خيال الطفل إلى عوالم التصوف والفلسفة والعلوم في رائعة الكتاب: «إننا لا نستطيع الرؤية المثلى إلا بالقلب. فالأهم غير مرئي للعيون».

لزوم ما يلزم: النتيجة التخلفية: أحقاً أنك لم تكن تفهم شيئاً عندما كنت طفلاً؟

[email protected]