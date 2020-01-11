الشعفار يطلع على سير الأعمال الإنشائية بعقابية «سيح المهب»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اطلع الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية على سير الأعمال الإنشائية في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية - الإمارات الشمالية «سيح المهب» بمنطقة الذيد في الشارقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وكيل وزارة الداخلية لقيادة قوات الأمن الخاصة وكان في استقباله العميد عبدالعزيز أحمد الهاجري قائد قوات الأمن الخاصة والعميد حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية ومديرو الإدارات وعدد من الضباط في قيادة قوات الأمن الخاصة والمؤسسات العقابية والإصلاحية.

واجتمع مع قائد قوات الأمن الخاصة ومديري الإدارات، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل في قيادة قوات الأمن الخاصة وسير العمل والعقبات لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها على أكمل وجه.

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