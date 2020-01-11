1500 مشارك في عمومية «آيرينا» يرسون عصراً تنموياً جديداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



انطلقت، أمس، الفعاليات التمهيدية للجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» قبيل افتتاح أعمالها غداً.

وتضمنت الفعاليات عقد منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة ولقاء رفيع المستوى حول العوامل الجيوسياسية لتحول نظام الطاقة العالمي وآخر حول تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

يعقد منتدى شباب آيرينا الأول الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ أعمال الجمعية العامة للوكالة ويتيح الفرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم للمساهمة بشكل ملموس في مباحثات الطاقة العالمية والاطلاع على آخر التطورات في قطاع الطاقة المتجددة.

وتفتتح غداً أعمال الجمعـية العامة بمشاركة أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستــوى من رؤسـاء الحكـومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص.

وتستضـيف أبوظبي، اليوم (الســبت)، أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بمشاركة أكثر من 1,500 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء الحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسـسات المالـية وشركات القطاع الخاص. وتتضافر جهود صنّاع القرار في هذا الاجتماع؛ لتسريع وتيرة تبني تقنيات الطاقة المتجددة؛ وحفز تحول نظام الطاقة العالمي.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: بصفتها الوكالة الحكومية الأكثر فاعلية في دعم تحول نظام الطاقة، تسعى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وجمعيتها العمومية إلى تسريع مسار هذا التحول خلال العقد المقبل؛ لبلوغ عصر جديد يستطيع فيه الجميع الحصول على الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والمشاركة في العمل المناخي. لا ريب أننا نسير في الاتجاه الصحيح؛ لكننا بحاجة إلى تسريع وتيرة التحول في نظام الطاقة بدرجة كبيرة؛ لتحقيق التنمية العالمية.

وأضـــاف لا كاميرا: تشكـل الجمعية العمومية العاشرة لحظة مهمة في مسار تطور الوكالة، فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاون الأطراف كافة، وصنع قرارات بعيدة المدى في سياق التخطيط؛ لتحول نظام الطاقة العالمي. ولدعم هذه المساعي، ستعمل الجمعية العمومية العاشرة على تفعيل مشاركة النساء والشباب، وتلبية احتياجات الاستثمار منخفض الكربون، ومناقشة سياسات المناخ والطاقة، واستكشاف خيارات التكنولوجيا الناشئة؛ للخروج بنتائج قابلة للتطبيق تدعم مسار تحول نظام الطاقة العالمي.



احتياجات أساسية

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تنعقد الجمعية العمومية العاشرة في مرحلة مهمة تستدعي تكثيف الجهود؛ لتحقيق الأهداف العالمية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، ومكافحة تغير المناخ، وبناء نتائج اقتصادية مستدامة. ومع تنامي الإدراك بالمساهمة المحورية للطاقة المتجددة في تحقيق العديد من الأهداف التنموية، سيناقش المشاركون في الاجتماع القضايا المتعلقة بسياسات الطاقة المتجددة والاستثمار والتكنولوجيا. وسيرأس أعمال الجمعية نائب رئيس الوزراء الأوغندي الأستاذ علي كيروندا كيفينجيني.

وللمرة الأولى في اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة، سيتم توجيه الدعوة لشبان وشابات من جميع أنحاء العالم لحضور منتدى شباب آيرينا الأول الذي يتيح أمام الشباب فرصة مهمة للمساهمة بشكل ملموس في مباحثات الطاقة العالمية، والاطلاع على آخر التطورات في قطاع الطاقة المتجددة.



اجتماعات وزارية



وعلى مدار يومي هذا الحدث في 11 - 12 يناير، سيتم عقد ثلاثة اجتماعات وزارية تغطي القضايا الأساسية المتعلقة بتسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المستدامة. ويناقش الاجتماع الأول تمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ بالتوازي مع وضع سياسات المناخ والطاقة المناسبة، في حين يتناول الاجتماع الثاني موضوع الهيدروجين النظيف ودوره المحتمل في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب نزع الكربون منها مثل النقل والصناعة، ويركز الاجتماع الثالث على الطاقة الكهرومائية. علاوةً على ذلك، سيتم الإعلان أيضاً عن البلدان التي تم اختيارها ضمن إطار الدورة التمويلية السابعة لمبادرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وسيتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات قروض في هذا السياق.