دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ون بلس ستكشف عن تقنية جديدة لشاشة الهواتف في 13 يناير

© Tech World قدمت بواسطة

على ما يبدو أن تقنيات الشركة الصينية ون بلس الجديدة لم تنتهي عند كاميرا Concept One الخفية والتي تظهر عدساتها على ظهر الهاتف عن بدء الاستخدام؛ حيث صرحت الشركة بأنها ستقوم بالكشف عن تقنية جديدة للشاشة الاثنين القادم 13 يناير في حدث خاص في مدينة شنزن الصينية حسب موقع 9to5Google.

حيث قامت الشركة بنشر تصريحها على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية بيد أنها لم تقم بمشاركة المزيد من التفاصيل حول التقنية الجديدة، لكن كما تظهر الصورة المرفقة بنص الإعلان أنها هنالك طبقات متعددة من زجاج الشاشة مصطفة فوق بعضها البعض، قد يتم عرضها على نموذج تجريبي لأحد هواتفها كما سبق وحدث مع Concept One.

ومن المتوقع أن تكون التقنية الجديدة تدور حول استخدام آلية جديدة لتدعم ون بلس سلسلة هواتفها القادمة بشاشة بتردد 120 هيرتز ضمن تصميم جديدة يربط بين البعد المادي للشاشة والبرمجي وتقنيات العرض، على كل حال نحن على بعد ثلاثة أيام من الحدث وسنتعرف معاً على التقنية الجديدة حينها.

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المصدر

9to5Google

التدوينة ون بلس ستكشف عن تقنية جديدة لشاشة الهواتف في 13 يناير ظهرت أولاً على عالم التقنية.