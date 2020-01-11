شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الخليج يعلن تحول مسار الرحلات الجوية لتجنب المجال الجوى الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم شركة طيران الخليج، اليوم الجمعة، إن الناقلة الحكومية البحرينية حولت مسار رحلات لتجنب المجال الجوى الإيرانى كإجراء احترازى من أجل السلامة.

وقال المتحدث، "تواصل طيران الخليج مراقبة الموقف عن كثب. أولويتنا القصوى هى سلامة ركابنا وطواقمنا".